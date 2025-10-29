Прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80% в 2024 году - Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на бизнес-форуме "Казахстан - Финляндия" заявил, что в 2024 году прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80 процентов, достигнув в общей сложности почти полумиллиарда долларов, сообщает Акорда.
Сегодня в ходе переговоров мы с президентом Александром Стуббом подтвердили нашу приверженность расширению партнерства между Казахстаном и Финляндией и открытию новых возможностей для динамичного роста. В прошлом году прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80 процентов, достигнув в общей сложности почти полумиллиарда долларов. Финляндия давно признана одной из самых развитых стран в области инноваций и технологического лидерства", - заявил глава государства.
Глава государства сообщил, что в третьем квартале этого года экономика Казахстана выросла на 6,3 процента, что почти вдвое превышает прогнозы мирового роста крупных международных организаций. Ожидается, что валовой внутренний продукт превысит 300 миллиардов долларов.
По показателю ВВП на душу населения Казахстан занимает первое место среди всех стран СНГ и даже за его пределами, хотя этот показатель в три раза ниже, чем в Финляндии. Объем внешней торговли Казахстана превысил 140 миллиардов долларов, что также является самым большим показателем в этом регионе. Основным торговым партнером нашей страны является именно EC, товарооборот с которым составляет около 50 миллиардов долларов. Малые и средние предприятия остаются краеугольным камнем нашего национального развития, на них приходится около 40 процентов экономики. Мы полны решимости поддерживать этот прогресс путем проведения комплексных реформ как в экономической, так и в политической сферах", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что, согласно данным ЮНКТАД, за последний год Казахстан привлек порядка 80 процентов всех инвестиций в новые проекты среди стран, не имеющих выхода к морю. На его долю пришлось четыре из пяти проектов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев выделил несколько перспективных областей дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Финляндией.
Находясь на перекрестке Евразии, Казахстан служит стратегическим связующим звеном между Востоком и Западом и обеспечивает почти 85 процентов всех сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем, что делает его жизненно важной артерией на континенте. Продолжающееся развитие Транскаспийского международного транспортного коридора, широко известного как Средний коридор, еще больше укрепляет позиции Казахстана как центрального транспортного узла для трансконтинентальной торговли. Для дальнейшего увеличения потенциала Среднего коридора мы запускаем единую цифровую платформу управления Smart Cargo, предназначенную для оптимизации и координации транзитных потоков", - заявил президент Казахстана.
Далее он отметил, что Казахстан активно модернизирует свои порты Актау и Курык на Каспийском море. Первую фазу строительства контейнерного хаба в порту Актау с пропускной способностью 240 тысяч контейнеров в год планируется завершить к концу этого года.
Президент также подчеркнул, что Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегическую опору своей долгосрочной энергетической стратегии. По прогнозам, мировой спрос на уран к 2030 году вырастет на 28 процентов, а к 2040 году увеличится более чем вдвое.
Лидер Казахстана отдельно остановился на важности сотрудничества в области искусственного интеллекта. Он проинформировал участников бизнес-форума о том, что Казахстан поставил цель стать полноценной цифровой страной в течение ближайших трех лет.
Учитывая лидерство Финляндии в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, в частности, благодаря суперкомпьютеру LUMI, имеется большой потенциал для партнерства в области исследований в сфере ИИ, передовой аналитики данных, технического образования и инновационных экосистем", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Далее глава государства призвал финские деловые круги сотрудничать с Международным финансовым центром "Астана". Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стремится быть надежным и долгосрочным партнером для финских компаний.
Сегодняшняя встреча - еще один важный шаг на пути укрепления наших экономических связей. Этот форум - не просто заключение контрактов, это установление связей и укрепление доверия между нашими предпринимателями, инженерами и новаторами", - добавил президент.
Дополнено 28.10.2025, 18.22
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства РК.
В ходе переговоров отмечен значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговли, диверсификации ее структуры, а также трансфера новых технологий в ключевые секторы экономики.
Также обсуждены планы по реализации совместных инвестиционных проектов в РК, в том числе в транспортной сфере - по строительству логистических центров, производственных площадок с экспортной ориентацией и др.
Отмечены точки соприкосновения двух стран в области цифровой трансформации - обозначенного президентом стратегического приоритета Казахстана. С учетом запуска в РК суперкомпьютера казахстанской стороной выражена готовность обмениваться опытом с Финляндией, где работает один из самых мощных суперкомпьютеров Европы - LUMI", - говорится в сообщении.
Ранее президенты Казахстана и Финляндии приняли совместное заявление.