В Казахстане снижаются капвложения в научно-техническую сферу

Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил цифровизацию и искусственный интеллект ключевыми приоритетами развития страны. Однако фактическая структура капитальных вложений этим приоритетам не соответствует, сообщают аналитики - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил цифровизацию и искусственный интеллект ключевыми приоритетами развития страны. Однако фактическая структура капитальных вложений этим приоритетам не соответствует, сообщают аналитики finprom.kz





Инвестиции в сферу профессиональной, научной и технической деятельности оказались наименьшими среди всех направлений капитальных вложений в экономике. При этом даже следующая за ней по объему инвестиций отрасль - строительство - привлекла в 2,2 раза больше средств", - рассказали эксперты.





За год вложения в профессиональную, научную и техническую деятельность сократились почти вдвое, составив за январь-ноябрь 2025 года всего 61 млрд тенге, что подчеркивает разрыв между заявленным курсом на цифровизацию и реальным инвестиционным распределением.





Аналитики подсчитали, что объем инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность за счет республиканского и местных бюджетов за январь-ноябрь 2025 года составил 1,1 млрд тенге, против 1,6 млрд тенге за аналогичный период 2024 года.





Ключевое сокращение капитальных вложений в секторе пришлось на собственные средства предприятий. Их объем уменьшился в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 52,6 млрд тенге, что указывает на снижение инвестиционной активности бизнеса в научно-технической сфере.





На этом фоне наблюдался рост капвложений за счет заемных источников финансирования. Инвестиции за счет небанковских заемных средств увеличились в 2 раза, до 6,3 млрд тенге, а вложения за счет банковских кредитов - на 15,2%, до 1,1 млрд тенге. Тем не менее в структуре инвестиций их доля осталась ограниченной и не компенсировала общее сокращение вложений в сектор.





Итак, объявляя 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, Казахстан входит в этот период на фоне сокращения инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность по итогам 2025 года. Капвложения в этот сектор, формирующий кадровую и технологическую базу для цифровой экономики, оказались минимальными среди всех направлений инвестиций и сократились прежде всего за счет собственных средств предприятий и средств из местных бюджетов. Региональная структура подтверждает общий тренд: сокращение было зафиксировано в большинстве областей, включая крупнейшие агломерации и ресурсные регионы. Рост вложений наблюдался лишь локально и в основном был обусловлен низкой базой предыдущего года, при этом в абсолютном выражении инвестиции остались незначительными. В результате страна вступает в год заявленных цифровых приоритетов с ослабленной и фрагментированной региональной инвестиционной базой научно-технического сектора", - сказали обозреватели.





Они уточнили, что наиболее резкое сокращение объема инвестиций было отмечено в сырьевых и индустриальных регионах.





Региональная картина инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность осталась слабой и неравномерной. Как мы уже упоминали выше, большинство регионов продемонстрировали сокращение вложений, а рост наблюдался лишь локально и в небольших объемах, что указывает на недостаточную инвестиционную поддержку сектора, формирующего основу цифровой трансформации страны", - добавили аналитики.