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В Нур-Султане из-за гололеда столкнулись 5 машин

17.11.2020 7885
В Нур-Султане из-за гололеда столкнулись 5 машин
Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - 17 ноября в 09.06 36-летний водитель мусоровоза КамАЗ, следуя по улице Аль-Фараби со стороны улицы Кошкарбаева, в условиях гололеда, не справился с управлением и допустил наезд на машину Volkswagen Golf, которая стояла на краю проезжей части, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, от удара авто откинуло на проезжую часть дороги, где произошло столкновение с автомашиной Hyundai Grand Starex, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП два легковых автомобиля откинуло на полосу встречного движения, где Volkswagen Golf столкнулась с КамАЗ, который двигался со встречного направления прямо. В это же время автомобиль Hyundai Grand Starex допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina. 
 
В результате ДТП телесные повреждения получил 27-летний водитель Volkswagen Golf. Он был доставлен в городскую больницу и после осмотра отпущен домой. 
 
По данному факту проводится дознание, выясняются обстоятельства произошедшего.
 
 
17 ноября утром в Уральске, на улице Московской, женщина на кроссовере насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе.
 

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