В Нур-Султане из-за гололеда столкнулись 5 машин

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - 17 ноября в 09.06 36-летний водитель мусоровоза КамАЗ, следуя по улице Аль-Фараби со стороны улицы Кошкарбаева, в условиях гололеда, не справился с управлением и допустил наезд на машину Volkswagen Golf, которая стояла на краю проезжей части, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , от удара авто откинуло на проезжую часть дороги, где произошло столкновение с автомашиной Hyundai Grand Starex, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП два легковых автомобиля откинуло на полосу встречного движения, где Volkswagen Golf столкнулась с КамАЗ, который двигался со встречного направления прямо. В это же время автомобиль Hyundai Grand Starex допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina.

В результате ДТП телесные повреждения получил 27-летний водитель Volkswagen Golf. Он был доставлен в городскую больницу и после осмотра отпущен домой.

По данному факту проводится дознание, выясняются обстоятельства произошедшего.

17 ноября утром в Уральске, на улице Московской, женщина на кроссовере насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства