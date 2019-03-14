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175 человек спасли при пожаре в перинатальном центре в Актобе

13.03.2019, 11:36 13366
Актобе. 13 марта. Kazakhstan Today - 175 человек спасли при пожаре в перинатальном центре в Актобе, передает Kazakhstan Today.
 
По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям Нурсултана Нурахметова, сообщение о пожаре в Областном перинатальном центре Актобе поступило на пульт противопожарной службы 12 марта, в 11.23. 
 

В цокольном этаже произошло возгорание матраца на площади 5 квадратных метров. Силами пожарных подразделений спасены 175 человек и эвакуированы 316 работников. Жертв и пострадавших нет", - уточнил Нурахметов. 

 
Он также отметил, что пожар был ликвидирован в 11.43. Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации электрооборудования. 
 
На место пожара были привлечены 62 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
 

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