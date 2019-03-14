Актобе. 13 марта. Kazakhstan Today - 175 человек спасли при пожаре в перинатальном центре в Актобе, передает Kazakhstan Today.

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям Нурсултана Нурахметова, сообщение о пожаре в Областном перинатальном центре Актобе поступило на пульт противопожарной службы 12 марта, в 11.23.

В цокольном этаже произошло возгорание матраца на площади 5 квадратных метров. Силами пожарных подразделений спасены 175 человек и эвакуированы 316 работников. Жертв и пострадавших нет", - уточнил Нурахметов.

Он также отметил, что пожар был ликвидирован в 11.43. Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

На место пожара были привлечены 62 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.

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