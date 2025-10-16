15.10.2025, 13:45 19266
Два человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области
В соцсетях распространяется информация, что за рулем иномарки находился несовершеннолетний
Рассказать друзьям
Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жалпаксай Алматинской области произошла дорожная авария, унесшая жизни двух человек.
Минувшей ночью в селе Жалпаксай произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Сообщается, что около 00.30 автомобиль Hyundai Grandeur, двигаясь по главной дороге, столкнулся с ВАЗом, который выезжал со второстепенной улицы и не уступил дорогу иномарке.
В результате от полученных травм скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Водитель Hyundai госпитализирован с различными травмами.
Между тем в социальных сетях распространяется информация о том, что за рулем Hyundai Grandeur находился 13-летний подросток. В департаменте полиции Алматинской области на запрос редакции сообщили, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело, однако не прокомментировали информацию о подростке за рулем.
Напомним, В Акмолинской области подросток за рулем мотоцикла попал в ДТП.
новости по теме
14.10.2025, 11:45 52536
Толпа жестоко избила юношу в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы, сообщает Astana TV.
Кадры избиения появились в соцсетях. На них несколько человек избивают лежащего на полу юношу.
Мать пострадавшего уверяет, что их было 15-20 человек. По словам женщины, ее сын получил серьезные травмы. У него перелом носа и ушибы головы. Алматинка требует привлечь всех виновных к ответственности", - пишет источник.
У него сломана скула с правой стороны, глаз не видит, нос вдавлен внутрь. У моего ребенка сотрясение мозга. В больнице будет лежать 10 дней, вставать тяжело, сразу кружится голова", - рассказала женщина.
В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны 9 участников конфликта. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту умышленного причинения вреда здоровью человека возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены. По предварительной версии, между молодыми людьми произошел скандал. Сначала словесная перепалка, переросшая в драку", - сообщили в ДП Алматы.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкоса и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
14.10.2025, 08:53 57436
Толкнувший пенсионерку при выселении в Алматинской области полицейский уволен
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Конаев. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейский, толкнувший пенсионерку при выселении в Алматинской области, уволен. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Ержан Саденов.
Напомним, на прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.
В данном случае действительно сотрудник превысил (полномочия. - Прим. редакции). Он уволен по отрицательным мотивам", - сказал Саденов.
Глава МВД пояснил, что полицейские могут применять силу лишь при прямой угрозе.
Когда злостное нарушение, кто-то буянит или физическое сопротивление оказывает, только в таких случаях полиция должна действовать для создания безопасности. В данном случае перебор есть, поэтому мы не только в отношении сотрудника, а полностью по руководству служебную проверку проводим", - отметил министр.
Ранее широкий общественный резонанс вызвала попытка принудительного выселения воспитанников детского дома в Баганашыле с участием полицейских. Уже прошло более месяца, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.10.2025, 12:01 117716
Инцидент с шасси самолета Qazaq Air: в Казахстане создадут комиссию для расследования
Рассказать друзьям
Костанай. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создадут комиссию для расследования инцидента с шасси самолета Qazaq Air, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Для расследования авиационного события, произошедшего на рейсе Костанай - Астана авиакомпании Qazaq Air, в соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в сфере гражданской и экспериментальной авиации будет создана комиссия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что расследование будет проводиться департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан.
Ранее в Сети распространились кадры, на которых видны искры у шасси во время взлета воздушного судна в аэропорту Костаная.
12.10.2025, 11:02 119831
В результате аварии на трассе в Павлодарской области погибли два человека
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Павлодар. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии на трассе Омск - Майкапчагай в Павлодарской области погибли два человека, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным установлено, 11 октября на автодороге Омск - Майкапчагай в трех километрах от села Қызылқоғам водитель автомашины марки ВАЗ-2110 в условиях плохих погодных условий, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение", - заявили в полиции.
Сообщается, что по факту ДТП, в результате которого погиб водитель и пассажир, возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования", - добавили в ДП.
Ранее пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
10.10.2025, 11:10 172816
Полицейского накажут за грубое обращение с пожилой женщиной
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейского могут наказать за грубое обращение с 77-летней женщиной при выселении, сообщает телеканал tv7.
Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра. Идет следствие", - пишет источник.
По словам главы ДП Алматинской области Мейрама Абикеева, женщина оказала неповиновение законным требованиям представителей госорганов, в результате чего произошел конфликт.
При этом действия полицейского, допустившего грубое обращение, являются недопустимыми. По данному факту назначено служебное расследование, и виновные будут привлечены к строгой ответственности. Ход проверки находится на моем личном контроле", - заявил Абикеев.
Также стоит отметить, что уже прошло более месяца с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
09.10.2025, 14:44 208721
Более двух тысяч голов домашней птицы погибло за месяц в селах Павлодарской области
Для выяснения причины падежа материал направлен на исследование в Астану
Рассказать друзьям
Павлодар. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В частных подворьях Павлодарской области за период с 3 сентября по 8 октября погибло 2256 голов птицы, сообщили в областном управлении ветеринарии.
Заболевание и падеж домашней птицы произошли в 44 частных подворьях, расположенных в 8 населенных пунктах: в селах Жанакурлыс, Коржынколь, Алтай района Тереңкөл, в селе Шилекты Актогайского района, в селе Орловка Щербактинского района, в селах Жанажулдыз, Церковное Железинского района и селе Северное Иртышского района.
В настоящее время причина гибели птицы не установлена. Для проведения исследования патологический материал направлен в Национальный референтный центр по ветеринарии в Астану. Биоматериал проверят на высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла, пастереллез и сальмонеллез.
Ветеринарной службой на местах проводится ежедневный обход дворов с целью точечного лечения домашней птицы, учета и утилизации трупов павших птиц. Ситуация находится на постоянном контроле", - добавили в управлении ветеринарии.
09.10.2025, 13:08 212081
Рабочего завалило грунтом при ремонте канализации в Жезказгане
Фото: Depositphotosl
Рассказать друзьям
Жезказган. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочий погиб при ремонте канализации в Улытауской области Казахстана. Мужчину засыпало грунтом в вырытой траншее.
Информация о трагедии появилась в соцсетях.
Очередная трагедия при проведении коммунального ремонта произошла на улице Железнодорожная. Во время земляных работ сотрудника подрядного ТОО "Бектан" завалило грунтом на глубине около двух метров. Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть 50-летнего мужчины", - пишет источник.
ЧП прокомментировали в полиции Жезказгана.
Возбуждено уголовное дело по статье 156, часть 3, УК РК "Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека", - сообщили в департаменте.
Напомним, ранее, 1 октября, двое рабочих погибли при ремонте канализационных труб в Караганде. 18-летнего юношу и его 41-летнего коллегу также завалило грунтом.
В конце августа два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли на рабочем месте.
09.10.2025, 11:35 199596
Шесть человек погибли при пожаре в Павлодарской области
Рассказать друзьям
Павлодар. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек погибли во время пожара в поселке Солнечный Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz.
Личности погибших устанавливают.
Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт службы "101" областного ДЧС сегодня утром.
На место происшествия выехали противопожарные формирования Павлодарской негосударственной противопожарной службы ГРЭС-2, а также пожарного поста поселка Солнечный. Из дома вынесли восемь газовых баллонов по 27 литров. Пожар тушили 30 огнеборцев на десяти машинах", - сообщили в ДЧС.
Дом полностью охватило огнем, частично обрушилась кровля. Пламя также распространилось на прилегающие хозяйственные постройки, охватив общую площадь 920 квадратных метров.
На момент пожара в доме находились семь человек. Один из них, 53-летний мужчина, самостоятельно выбрался из огня. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. На месте происшествия обнаружили тела шестерых погибших", - сообщает источник.
По факту пожара ведется следствие.
Напомним, в ЗКО в июне этого года при пожаре в частном доме погибли пятеро детей.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.10.2025, 10:33В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников 15.10.2025, 10:5465811Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой 15.10.2025, 11:0763491Казахстанским операторам запретили пропускать фрод-звонки 15.10.2025, 11:4460356Увеличить страховые выплаты пострадавшим в ДТП намерены в Казахстане 15.10.2025, 08:4659706Кости мамонта обнаружили в Акмолинской области 09.10.2025, 09:32334791В Казахстане намолочено 22,7 млн тонн зерновых 10.10.2025, 17:10327126Казахстанская экономика получила $4 млрд российских инвестиций в 2024 году 09.10.2025, 15:44323886Казахстан и Россия договорились о строительстве нового газопровода 10.10.2025, 14:17290116Единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ предложил разработать президент Казахстана 11.10.2025, 11:10286291Порядка 40 контрактов на 244 млрд тенге заключили крупные нефтегазовые компании в Актау 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт510401Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 10:15504086В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 25.09.2025, 17:29501656Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 30.09.2025, 22:35463606Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31451976За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?