Две женщины погибли при лобовом столкновении двух иномарок в Западном Казахстане

Уральск. 23 декабря. Kazakhstan Today - Две женщины погибли при лобовом столкновении пассажирских микроавтобусов в Западном Казахстане, передает Kazakhstan Today.
Авария произошла 22 декабря в 17.40 на 94-м километре автодороги Уральск - Атырау. Как сообщили в местной полицейской службе ДВД региона, имело место лобовое столкновение двух автомашин.
"Автомобиль "Шаран" с пассажирами направлялся из Уральска в Атырау, в противоположную сторону ехал автомобиль марки "Форд", также с пассажирами. Предположительно, водитель для обгона впереди движущегося транспорта выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Шараном". К тому же вчера из-за сильного снегопада была плохая видимость", - пояснили в местной полиции.
В результате ДТП погибли два пассажира двух автомобилей - женщины 45 и 43 лет, пишет "Мой город
".
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух и более лиц".
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