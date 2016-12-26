Из застрявшего на трассе в Акмолинской области автобуса эвакуировано 20 пассажиров

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Из застрявшего на трассе в Акмолинской области автобуса эвакуировано 20 пассажиров26.12.2016
Происшествия  13:33
Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области из-за нехватки дизельного топлива на трассе застрял автобус с пассажирами, сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 24 декабря в Шортандинском районе на 80 км автодороги "Астана-Петропавловск", из-за нехватки дизельного топлива произвел остановку пассажирский автобус марки "Вольво", следовавший по маршруту "Омск-Астана", передает Kazakhstan Today.

В результате были эвакуированы пассажиры автобуса в количестве 20 человек и размещены в придорожное кафе "Ласточка" (поселок Шортанды).

"На данный момент автомобиль приведен в рабоче состояние и направлен по дальнейшиму маршруту "Омск-Астана". Жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС Акмолинской области.
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