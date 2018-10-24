Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зафиксировали на территории Китая землетрясение, которое произошло 23 октября в 23.31, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции, эпицентр землетрясения располагался в 291 километре на юг от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 11,4, магнитуда MPV - 5,1. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) не поступало.

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