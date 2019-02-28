Казахстанцы не могут вылететь из Дели в Алматы из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Рейс KC 908 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Дели - Алматы, запланированный на 27 февраля, задерживается в связи с закрытием воздушного пространства над Республикой Пакистан для всех международных полетов, передает Kazakhstan Today.

Вылет из Дели должен был состоятся в 12.50 по времени Алматы и прилет в Алматы по расписанию должен был быть в 16.40 по времени Алматы. В настоящее время авиакомпанией принимается решение по вывозу пассажиров вышеуказанного рейса, сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Рейсы KC 963/964 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы - Дели - Алматы, запланированные на 27 февраля, и KC 907/908 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы - Дели - Алматы, запланированные на 28 февраля, возможно, будут отменены. Пассажирам рекомендуется заблаговременно узнавать статус данного рейса в колл-центре и на официальном сайте авиакомпании. Колл-центры авиакомпании Эйр Астана: в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, +7 702 702 4477", - отметили в ведомстве.

Ранее авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила, что борт Boeing-767, вылетевший утром 27 февраля по маршруту Ташкент - Амритсар был вынужден возвратится в Ташкент.

Как сообщает ТАСС , власти Пакистана закрыли в среду воздушное пространство страны на фоне обострения отношений с Индией. Это следует из сообщения в международной системе извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To Airmen).

Согласно уведомлению NOTAM, на данный момент воздушное пространство закрыто до 02.59 мск 28 февраля. Аналогичное сообщение выпущено также международным аэропортом Карачи.

Во вторник Индия заявила о нанесении авиаудара по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" (Армия Мухаммеда) в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ заявили, что подвергли ракетному удару военные объекты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад также добавили, что сбили истребители друг друга.

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