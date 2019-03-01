Крупный пожар произошел на рынке Тараза

Тараз. 25 ноября. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел сегодня на рынке "Ауыл-Береке" в Таразе, передает Kazakhstan Today.





В 09.13 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на рынке "Ауыл-Береке" по улице Мамбет батыра в городе Таразе. Произошло горение вещевых товаров девяти бутиков, по предварительным данным, на площади 700 квадратных метров", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Нурсултан Нурахметов.





По его словам, пожар был локализован в 09.47 и ликвидирован в 10.01. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





В тушении пожара были задействованы 49 человек личного состава и 10 единиц специализированной пожарной техники ДЧС Жамбылской области.





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