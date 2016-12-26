Лавина перекрыла участок железной дороги в Восточном Казахстане

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Лавина перекрыла участок железной дороги в Восточном Казахстане26.12.2016
Происшествия  10:42

Усть-Каменогорск. 26 декабря. Kazakhstan Today - Лавина перекрыла участок железной дороги в Восточно-Казахстанской области. На данный момент работы по расчистке завершены, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

"25 декабря в 18.58 в Зыряновском районе на железной дороге, 59 километр перегона Ермаковка - Огневка, из-за ветра и повышения температуры воздуха произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 120 кубических метров", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в ДЧС, жертв, пострадавших и разрушений нет. Работы по расчистке перекрытой лавиной дороги завершены в полном объеме в 22.40, проезд обеспечен. В работах приняли участие шесть человек и две единицы специализированной снегоочистительной техники.
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