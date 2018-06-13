Отбойник пробил автомобиль на трассе близ Шымкента: двое погибли, трое госпитализированы

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Отбойник пробил автомобиль на трассе близ Шымкента: двое погибли, трое госпитализированы13.06.2018
Происшествия  14:52

Шымкент. 13 июня. Kazakhstan Today - Отбойник пробил автомобиль на трассе близ Шымкента. В результате ДТП два человека погибли и трое госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

Вечером 11 июня на трассе Западная Европа - западный Китай, в 15 километрах от Шымкента, водитель автомобиля ВАЗ-2114, ехавшего из Туркестана, не справился с управлением и на большой скорости протаранил дорожное ограждение, разделяющее автополосы. В результате стальной барьер прошил автомобиль насквозь, разрушив моторный отсек и вырвав крышку багажника, сообщает tvk-uko.kz.

В момент происшествия в салоне машины находилось пять человек. Водитель и пассажир сидевший на переднем сидении, от сильнейшего удара о стальной барьер погибли на месте. Трое пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В причинах аварии разбираются дознаватели дорожной полиции.
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