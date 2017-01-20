Пять человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 20 января. Kazakhstan Today - В четверг, 19 января, на кольцевой развязке у Иртышского моста в Усть-Каменогорске столкнулись два пассажирских автобуса.

В результате ДТП пострадали пять человек, передает Kazakhstan Today.

"61-летний водитель маршрутного автобуса №46 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса №7 и допустил столкновение с ним. В результате происшествия пять пассажиров автобуса №46 обратились за медицинской помощью в больницу. К счастью, обошлось без тяжелых травм", - сообщили порталу YK-avto.kz в пресс-службе УВД Усть-Каменогорска.

В ведомстве также отметили, что в момент аварии в двух автобусах находилось порядка 25 человек. В отношении виновника ДТП полицейские составили административный протокол.

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