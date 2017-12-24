Пять случаев холеры выявили в Алматы в ноябре

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Пять случаев заражения холерой зафиксировали в Алматы только за ноябрь. Опасную инфекцию завезли в город из Индии. Среди зараженных - трое граждан Казахстана. На сегодня всех пациентов пролечили и выписали из больниц, передает Kazakhstan Today.

Из-за участившихся завозов холеры в аэропорту усилена работа санитарно-контрольного пункта. Всех пассажиров, прибывающих из Индии, тщательно проверяют, сообщил almaty.tv

"Если среди них будут больные с подозрениями на холеру или другие лихорадки, то принимаются соответствующие профилактические меры. Ежедневно прибывает по 40-50 туристов из Индии, поэтому имеется опасность завоза карантинных инфекций, том числе холеры, из данной страны", - сказал руководитель отдела эпиднадзора за карантинными и особо опасными инфекциями ДООЗ Алматы Саят Кауметбаев.

Месяц назад в Алматы зафиксировали случай заражения холерой у местной жительницы. Болезнь обнаружили через два дня после прилета. Медики наблюдали и за другими пассажирами рейсов. В декабре подобных случаев пока не выявили.

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