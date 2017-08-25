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Пропавший в Алматы двухлетний мальчик найден мертвым25.08.2017
Происшествия  15:24

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Пропавший в Алматы двухлетний мальчик найден мертвым в туалете во дворе дома, передает корреспондент агентства.

"Тело ребенка найдено на дне уличного туалета во дворе дома, где проживала семья. Глубина составляет примерно три метра. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Она также отметила, что обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе следствия.

Напомним, информация об исчезновении двухлетнего мальчика поступила в ДВД Алматы вечером 24 августа. По словам мамы ребенка, его отсутствие обнаружили в 11 часов дня. Пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа и сформированы мобильные группы для поиска ребенка, которые продолжались всю ночь.
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