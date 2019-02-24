Семеро членов одной семьи отравились угарным газом в Алматы

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Семеро членов одной семьи, в том числе пятеро детей, получили отравление угарным газом в Алматы, передает Kazakhstan Today.

22 февраля текущего года. в 06.38, в ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что в Наурызбайском районе, в микрорайоне Шугыла, получили отравление угарным газом и доставляется в больницу семья из семи человек, пять из которых - дети. Прибыв на место, сотрудники Наурызбайского отдела по ЧС установили, что источником отравления стала печь на твердом топливе, дверцу которой взрослые забыли плотно закрыть", - сообщила пресс-служба ДЧС Алматы.

В ведомстве отметили, что ранее в рамках обхода частного жилого сектора сотрудники районного отдела по ЧС провели с данной семьей разъяснительную работу о соблюдении правил безопасности в отопительный период.

По данным управления общественного здоровья Алматы, в настоящее время состояние госпитализированных не вызывает опасений. Все они получают дезинтоксикационную терапию. Сознание ясное, на вопросы отвечают адекватно. Предварительно они будут выписаны в ближайшее время.

В целом с начала отопительного сезона сотрудники ДЧС охватили подворовыми обходами 145 тыс. домов частного сектора и провели 542 схода с охватом более 10 тыс. человек.

По инициативе ДЧС в этот период в рамках обхода бесплатно было установлено 136 датчиков угарного газа в домах малообеспеченных многодетных семей. Данная работа будет продолжена до конца отопительного сезона.

В ДЧС еще раз напомнили о необходимости быть бдительными и внимательно относиться к эксплуатации печей на твердом топливе.

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