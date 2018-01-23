Семеро взрослых и ребенок пострадали из-за мороза в Астане

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В Астане из-за морозов пострадали восемь человек - семеро взрослых и ребенок, передает Kazakhstan Today.

"С 21 по 22 января текущего года вследствие аномальной погоды в городе Астане за медицинской помощью обратились 8 человек, в том числе 7 взрослых, один ребенок. Всего госпитализировано 2 человека", - сообщили в управлении здравоохранения столицы порталу Kazpravda.kz .

Первая медицинская помощь на месте оказана двум пострадавшим.

"Имело место обморожение верхних конечностей у шести пострадавших, общее переохлаждение тела - один человек и обморожение лица у ребенка", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что все государственные медицинские организации Астаны работают в усиленном режиме.

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