Тело пропавшего без вести в Астане 13-летнего мальчика обнаружили в канализационном колодце

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Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Тело пропавшего без вести ребенка обнаружили в занесенном снегом канализационном колодце в Астане, передает Kazakhstan Today.

19 февраля, в 23.40, волонтерами в канализационном колодце, занесенном снегом, обнаружено тело без видимых признаков насильственной смерти без вести пропавшего несовершеннолетнего Бакдаулета Омірхана. Проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила пресс-служба Департамента полиции Астаны.

В ведомстве пояснили, что с целью установления местонахождения и обстоятельств исчезновения ребенка были созданы оперативно-поисковые группы, куда вошли полицейские, военнослужащие, сотрудники ЧС. Также к поискам подключились и волонтёры.

Совместно с военнослужащими и волонтерами была проведена проческа лесопосадок, частных и заброшенных домов, открытых местностей, железнодорожных переездов, канализационных колодцев в поселке и вдоль трассы с применением спецтехники.

По данным из соцсетей, 13-летний ребенок 16 февраля пошел на каток и не вернулся.





Отметим, это уже не первый подобный случай в Астане. В конце ноября 2018 года в столице пропала 14-летняя школьница. Утром следующего дня ее нашли мертвой в открытом канализационном колодце. В связи с трагедией и во избежание подобных несчастных случаев аким Астаны поручил всем службам города ежедневно проводить обход всех колодцев. В настоящее время их насчитывается около 65 тыс.

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