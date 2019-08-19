Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - В 250 километрах от Алматы произошло землетрясение, сообщает официальный сайт ГУ "СОМЭ КН МОН РК", передает агентство.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 18 августа, в 6 часов 38 минут 51 секунду алматинского времени (18 августа в 00 часов 38 минут 51 секунду по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 250 километрах на северо-восток от города Алматы, на территории Казахстана", - указывается в сообщении.

По информации ведомства, "энергетический класс землетрясения - 10,6. Магнитуда MPV - 4,6. Координаты эпицентра: 44,07° северной широты, 79,76° восточной долготы. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет".

18 августа, в 5 часов 7 минут 46 секунд, сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 245 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 12,8. Магнитуда MPV - 5,4. Координаты эпицентра - 44,07° северной широты, 79.71° восточной долготы. Глубина - 5 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Жаркент - 5 баллов, Талдыкорган - 2-3 балла, поселок Саты - 2-3 балла.

По состоянию на 07.00 сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. В ДЧС Алматинской области и города Жаркента созданы оперативные штабы, открыта горячая линия - 8 (7282) 22-31-58, 22-15-91", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Нурсултан Нурахметов.

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