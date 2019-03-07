В Алматы произошел пожар на втором этаже четырехэтажного здания гостиницы

Сообщение о горении второго этажа четырехэтажного здания поступило на пульт 101 19 октября, в 22.13. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через 8 минут, силы и средства наращивались по повышенному рангу вызова, сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
По ее информации, к моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на первом этаже. На втором этаже пожар затронул два номера и коридор. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние комнаты.
На локализацию возгорания пожарным потребовалось более 10 минут. В 00.11 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.
Баймухамбетова также проинформировала, что в результате пожара жертв и пострадавших нет.
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