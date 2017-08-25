В Алматинской области разбился частный самолет

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В Алматинской области разбился частный самолет25.08.2017
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Происшествия  15:01

Талдыкорган. 25 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области произошло крушение частного самолета малой авиации, принадлежащего ТОО "Олжа Бастау", передает Kazakhstan Today.

"На борту самолета находились два человека. На место авиационного события прибыли сотрудники МЧС, пилот погиб, пострадавшему представителю владельца самолета была оказана первая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию.

По информации ведомства, авиакатастрофа произошла в неконтролируемом воздушном пространстве - в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области.

"Тип самолета - МAULE М-7-260С, производство США. ТОО "Олжа Бастау" не имеет сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ, выданного Комитетом гражданской авиации МИР РК. Эксплуатант ТОО "Олжа Бастау" относится к авиации общего назначения, состоит на учете в Комитете гражданской авиации МИР РК", - отметили в МИР.

Также сообщается, что по данному происшествию департаментом по расследованию транспортных происшествии и инцидентов МИР РК будет проводиться расследование.
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