В Алматы ученица пришла в школу с топором: начато досудебное расследование

В момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших

Рассказать друзьям

Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский микроавтобус самопроизвольно скатился вниз по склону в Алматинской области в районе Кольсайских озер.





Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, инцидент произошел 25 апреля в горной местности. По предварительным данным, микроавтобус покатился с парковочной зоны без водителя.





Видео с место происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия.





Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!









По их словам, в момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. В полиции подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал.





Владелец автомобиля от обращения в правоохранительные органы отказался и претензий ни к кому не имеет. Причины произошедшего устанавливаются.