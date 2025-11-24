В Астане семь ЖК остались без света

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими заведено два административных производства

Костанай. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе в Костанайской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автовоза, сообщили в департаменте полиции региона.





В ходе разбирательства установлено, что 16 ноября на 460-м километре автодороги КАЗ-03 водитель грузового автомобиля марки DAF оставил транспорт без включенных габаритных огней на проезжей части, что создало препятствие для движения других участников дорожного движения. В свою очередь водитель автомобиля ГАЗ с прицепом, избегая столкновения с припаркованным грузовиком, допустил съезд в кювет и опрокидывание, что повлекло повреждение транспортного средства и груза", - проинформировали в полиции.





Как уточнили в ДП, по данному факту водитель грузового автомобиля марки DAF привлечен к административной ответственности по статье 597, часть 3, КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств).





Водитель автомобиля ГАЗ с прицепом привлечен к ответственности по статье 610, часть 1, КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).