Десять микрорайонов Алматы остались без света: когда восстановят электроснабжение

Фото: depositphotos.com

Рассказать друзьям

Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лифт с работниками обслуживающей организации, проводившими ремонтные работы, сорвался в одном из столичных жилых комплексов, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.





Возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. В лифте находились работники обслуживающей организации, проводившие ремонтные работы. В результате один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.









Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





По результатам расследования будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.





Дополнено 13.11.2025, 18.10





В Астане создана комиссия с участием инспекции труда, департамента полиции, жилищной инспекции и других государственных органов после падения лифта в столичном жилом комплексе, сообщает пресс-службе акимата города.





Проводится расследование причин происшествия", - заявили в акимате со ссылкой на управление жилья и жилищной инспекции столицы.





Уточняется, что на момент несчастного случая обслуживающая лифтовая организация проводила ремонтно-восстановительные работы для подготовки лифтов к вводу в эксплуатацию.





В ЖК "Арыстан" установлены 16 лифтов. С момента заселения их обслуживало ТОО "Эколифт", на работу которого неоднократно поступали жалобы. После обращений жителей и выездных совещаний с участием ЕКК, районного акимата и жилищной инспекции застройщик ТОО "A-TEKNIK" с 25 сентября 2025 года заменил обслуживающую организацию на ТОО "LIFT STROY IMPORT", - говорится в сообщении.





Отмечается, что из 16 лифтов только 6 введены в эксплуатацию и стоят на учете, остальные 10 лифтов не введены в эксплуатацию.





Застройщику ТОО "A-TEKNIK" неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов. Кроме того, судебным актом специализированного межрайонного экономического суда Астаны ТОО "A-TEKNIK" обязано устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить Управление о постановке технических устройств на учет. В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика", - добавили в пресс-службе.



