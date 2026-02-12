11.02.2026, 20:07 15976
В Риддере пенсионерка пострадала из-за падения льда с крыши
Рассказать друзьям
Риддер. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере на 76-летнюю женщину рухнули пласты льда с кровли дома № 12 на проспекте Независимости, сообщает издание YK-news.kz.
Одна из жительниц дома стала очевидцем происшествия и вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение Риддерской городской больницы.
У пациентки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы ребер, правого плечевого сустава, поясничного отдела позвоночника. Лечение получает в отделении травматологии Риддерской городской больницы," - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.
Как отмечает издание, ранее из бюджета города выделялись средства на очистку наледи на кровлях домов, расположенных на центральных улицах. Но сейчас в акимате города говорят, что по закону содержанием домового имущества должны заниматься сами жильцы и в том числе предприниматели, которые здесь работают.
Очистка кровли должна по закону производиться за счет собственников жилья. Иногда там, где ходит много народа, стараемся проблемные участки очищать. Но наши собственники и предприниматели хорошо устроились, ждут, когда акимат придет и за счет бюджета почистит. Такого быть не должно, и мы будем проводить с ними соответствующую работу, выдавать предписания. Это общедомовое имущество, и субъекты бизнеса в том числе должны участвовать в затратах на содержание дома", - цитирует издание заместителя акима Риддера Каныбека Толеухана.
Он также пообещал направить технику для очистки льда с крыши дома № 12.
новости по теме
12.02.2026, 11:34 1401
В Шымкенте на школьника упало дерево
После прошедшего сильного снегопада, в некоторых районах Шымкента оказались повалены деревья и оборваны линии электропередач
Рассказать друзьям
Шымкент. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте в результате непогоды на ученика 4 класса упало дерево, ребенок скончался.
По поручению акима города создана комиссия, проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Просим жителей соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных погодных условий", - сообщили в акимате города.
11.02.2026, 15:05 21751
Преподаватель стрелял по мишени на голове студента в Алматы
Проводится служебная проверка
Рассказать друзьям
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы учитель начальной военной подготовки в одном из колледжей Алматы выстрелил по мишени, расположенной на голове студента.
Видео из Алматинского колледжа архитектуры, дизайна и инженерии распространилось в соцсетях. На нем преподаватель НВП стреляет из ружья по мишени, которая расположена на голове ученика. Студент при этом закрывает лицо рукой, а потом сообщает что пуля в цель не попала.
В акимате Алматы прокомментировали, что инцидент не был связан с учебным процессом.
Во время неформального общения преподавателя с группой был произведен выстрел из учебного пневматического ружья с использованием ваты вместо штатных пуль", - пояснили в ведомстве, отметив, что в результате произошедшего пострадавших нет.
В ведомстве добавили, что администрация учебного заведения признает нарушение требований педагогической этики и техники безопасности, по факту случившегося проводится служебная проверка.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске школьник принес на учебу пневматический пистолет. В Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
10.02.2026, 18:18 48816
Шестеро детей отравились "сухим туманом" на школьном мероприятии в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в гимназии № 199 шестерых школьников госпитализировали с признаками острого отравления после применения генератора дыма на школьном мероприятии, передает корреспондент агентства.
В центр детской неотложной медицинской помощи Алматы доставлены шестеро детей в возрасте 12 лет с признаками острого отравления "сухим туманом". Все обратившиеся госпитализированы в профильное токсикологическое отделение. Состояние средней степени тяжести, стабильное", - сообщили в городском управлении образования.
Отмечается, что по факту произошедшего проведено служебное разбирательство. Педагога, допустившего использование генератора дыма, привлекли к дисциплинарной ответственности.
Также специалисты Национального центра экспертизы провели лабораторные исследования проб воздуха. О результатах будет известно позже.
10.02.2026, 15:32 52871
В Петропавловске ученик принес в школу пистолет
Школьник и его родители привлечены к административной ответственности
Рассказать друзьям
Петропавловск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске старшеклассник принес в школу пневматический пистолет. Ученик и его родители привлечены к административной ответственности, сообщает портал 7152.kz.
По данным издания, инцидент произошел 5 февраля в одной из школ Петропавловска и вызвал широкий общественный резонанс. Информация о том, что старшеклассник принес на занятия пистолет, быстро разошлась в социальных сетях, вызвав обеспокоенность родителей и педагогов.
В департаменте полиции Северо-Казахстанской области рассказали, что изъятый предмет оказался пневматическим пистолетом и не относится к категории огнестрельного оружия. Пострадавших нет, но сам факт приобретения школьником пистолета и появления с оружием в учебном заведении стал основанием для разбирательства.
По итогам проверки несовершеннолетний был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его законный представитель - мама понесла административное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.
Ранее в Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
10.02.2026, 15:08 54516
В Костанае из-за скачка напряжения временно ограничили выработку электроэнергии на ТЭЦ
Временно была остановлена работа двух котлов
Рассказать друзьям
Костанай. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае была зафиксирована просадка напряжения в электросетях, в результате чего на теплоэлектроцентрали временно ограничили выработку электроэнергии.
10 февраля 2026 года в 10.59 в Костанае произошла просадка напряжения в электросетях. В связи с этим на теплоэлектроцентрали было введено ограничение выработки электроэнергии, сообщает Alau.kz.
В результате срабатывания предохранительных клапанов временно была остановлена работа двух котлов. Данные меры были приняты в автоматическом режиме для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что нарушений в системе теплоснабжения не допущено. В настоящее время на ТЭЦ проводятся пусконаладочные работы, ситуация находится под контролем специалистов.
Напомним, в конце января жители микрорайона Нур Алатау в Алматы остались без отопления, горячей воды и газа.
09.02.2026, 14:14 95501
В Конаеве сильный ветер повредил кровли домов и повалил деревья
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Конаев. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве Алматинской области сильный ветер повредил кровли жилых домов и повалил деревья, сообщает пресс-служба акимата города.
Зафиксированы аварийные ситуации на инженерных сетях, в результате сильного ветра были повреждены кровли жилых домов и легкие конструкции. В ночное время проводились работы по очистке территорий от поваленных деревьев и элементов легких конструкций, данные мероприятия продолжаются. В ряде микрорайонов произошло отключение электроэнергии, ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что обучающиеся 1-11-х классов полностью переведены на дистанционный формат обучения.
Аким города Конаева Асхат Бердиханов провел совещание со специалистами отдела ЖКХ и дал поручения по устранению последствий метели.
При наличии пострадавших им будет оказана помощь в рамках действующего законодательства", - заверили в акимате.
Ранее ураган в городе Жанатасе Сарысуского район Жамбылской области повредил крыши и оставил жителей без электричества.
09.02.2026, 12:39 98031
Двоих детей из окна выбросила мать в Жамбылской области
Рассказать друзьям
Тараз. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих детей из окна пятого этажа выбросила мать в Жамбылской области, передает корреспондента агентства.
По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий", - заявили в ДП региона.
Ранее информация об инциденте появилась в Сети.
Напомним, летом прошлого года в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама. Позже скончался один из выброшенных из окна детей. Суд отводил от уголовной ответственности женщину. Подсудимой назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
08.02.2026, 19:39 120301
В Бесагаше на частные жилые дома сошел оползень
Фото: скриншот из видео ДЧС
Рассказать друзьям
Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 8 февраля 2026 года, в 10.23 в коттеджном поселке "Бурабай" села Бесагаш Талгарского района Алматинской области со склона горы сошел оползень.
В период с 7 по 8 февраля в результате неустойчивых погодных условий, сопровождавшихся осадками в виде снега, произошло переувлажнение почвы, что привело к самопроизвольному сходу грунтовой массы со склона горы. В результате происшествия на территории частного жилого домовладения был поврежден навес и легковой автомобиль. Повреждений жилых домов и несущих конструкций не зафиксировано. Пострадавших и жертв нет", - проинформировали в областном ДЧС.
Отмечается, что ситуация находится на контроле департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
Для обеспечения безопасности и освещения территории установлена световая башня. С жителями близлежащих домов проведены профилактические разъяснения по соблюдению мер безопасности и действиям в случае возможных повторных природных явлений", - рассказали в ДЧС.
ЧП также прокомментировали в акимате района. Сообщается, что оползень перевалил через бетонную подпорную стену и грунт обрушился на территорию двух частных жилых домов на улице Баянаул.
По предварительной информации акимата, на территории дома № 8 поврежден сарай, легковой автомобиль и стены отдельно стоящего хозяйственного строения. Объем смещенного грунта на этом участке составляет приблизительно 465 кубометров. На территорию дома № 24а сошло около 5 кубометров грунта, значительного ущерба не зафиксировано. Пострадавших нет. В доме № 8 проживают три человека, а в доме № 12 по улице Баянаул - пять человек.
В акимате отметили, что "ранее жилые дома в этом районе строились путем самостоятельной выемки грунта на склоне горы. В настоящее время разрабатывается проект прокладки канализационных труб на улицах в верхней части склона. На предстоящем заседании бюджетной комиссии будет рассмотрен вопрос финансирования строительно-монтажных работ и привлечения специалистов отрасли для укрепления склона".
В настоящее время ведутся работы по расчистке территории от грунта и ее восстановлению. В ликвидации последствий задействованы порядка 20 человек личного состава и девять единиц техники ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов, департамента полиции и "Казселезащиты".
Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. По данным акимата района, разрушенный во время оползня дом был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.
После трагедии бывший в то время акимом Алматы Ерболат Досаев пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
В сентябре депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.
Также депутат предложил запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
Напомним, 9 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Строительный кодекс РК, который усиливает госконтроль в строительстве и повышает ответственности застройщиков и экспертных организаций.
Новый кодекс, который вступает в силу 1 июля, усиливает требования к строительству в горной местности. Строительство в горной и предгорной местности переводится на режим обязательного учета сейсмического микрозонирования, селевых и оползневых рисков, без применения упрощенных решений.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.02.2026, 09:15Эпидситуацию по кори рассмотрели в правительстве 12.02.2026, 09:3210356Опубликован текст проекта новой Конституции 12.02.2026, 10:407101Сенат ратифицировал договор с Кыргызстаном об аренде земельных участков на Иссык-Куле 12.02.2026, 10:525751Парламент ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Монголией 12.02.2026, 10:584996В Алматы снесли очередное историческое здание 05.02.2026, 10:34417086В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии 05.02.2026, 11:53416331Уголь в Казахстане подорожал на 9% за год 07.02.2026, 15:08342396Объем кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге - АРРФР 07.02.2026, 14:21Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе339826Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе 10.02.2026, 11:46214006Президент высказался о налоговой реформе в Казахстане 02.02.2026, 17:39745016В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54672961В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56672541Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58672111В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00671691Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?