В Шымкенте обвиняемый мошенничестве совершил самоподжог

Шымкент. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Шымкенте обвиняемый мошенничестве мужчина совершил самоподжог, сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области.

По информации полиции, сегодня, примерно в 14.30, в центр оперативного управления ДВД поступило сообщение о том, что по улице Тауке-хана в Шымкенте неизвестный мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем поджога, передает Kazakhstan Today.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 46-летний местный житель, гражданин А. По предварительным данным, мужчина получил около 40% ожогов тела, он находится в больнице, отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Начато досудебное расследование.

"В ходе выяснения обстоятельств происшедшего установлено, что гражданин А., пытавшийся свести счеты с жизнью, является обвиняемым лицом. 15 мая текущего года следователи ДВД ЮКО возбудили в отношении него уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество) по заявлению гражданина Д. Следственное управление ДВД ЮКО провело ряд комплексных следственных мероприятий, в результате которого была полностью доказана вина обвиняемого лица. 9 ноября 2016 года уголовное дело с обвинительным актом следователи направили в прокуратуру Аль-Фарабийского района для проверки законности. В свою очередь, прокуратура района 18 ноября 2016 года дело для рассмотрения направила в суд", - проинформировали в пресс-службе.

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