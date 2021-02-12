В СКО на элеваторе погиб рабочий, попав в воронку из зерна

Петропавловск. 11 февраля. Kazakhstan Today - В селе Новоишимском Северо-Казахстанской области на элеваторе ТОО "Ак нан север" погиб 36-летний рабочий, попав в образовавшуюся воронку из зерна, передает Kazakhstan Today.

Около 16.00 9 февраля в отдел полиции района имени Габита Мусрепова поступило сообщение о происшествии на элеваторе ТОО "Ак Нан Север" в селе Новоишимском.

Как пишет Polisia.kz , при проведении работ по очистке металлического силоса для хранения зерновых культур, где хранились 140 тонн зерна, образовалась воронка, в которую провалился разнорабочий, 36-летний житель района. Его тело было извлечено около 23 часов.

Следственно-оперативная группа провела осмотр, опросила свидетелей. Факт гибели на производстве внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил охраны труда).

Проводятся следственные действия, направленные на полное и объективное установление всех обстоятельств происшествия. Напоминаем руководителям и ответственным лицам сельхозформирований, что работы, сопряжённые с риском для жизни и здоровья, должны проводиться в строгом соответствии с требованиями законодательства", - сказал начальник отдела полиции района Марат Альжанов.

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