В Таразе заключенный сбежал от полицейских

ТАРАЗ. 9 АВГУСТА - В Таразе на камеры видеонаблюдения попал побег заключенного от полицейских, ожидавших его в служебной машине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео побега опубликовано в паблике kris_p_kz в Instagram. На кадрах мужчина прощается с женщиной, пара стоит рядом со служебной машиной. Внезапно мужчина быстро взбирается на стену соседнего здания по трубе и сбегает. Полицейские бросаются за беглецом в погоню.





Согласно распространенной ориентировке, сбежавший - 1994 года рождения.

Как сообщает телеканал КТК , позднее беглеца удалось задержать. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. Более подробный комментарий в ведомстве обещали предоставить позднее.





Дополнено: как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, побег совершен 5 августа, примерно в 17.30. 26-летний житель Тараза был взят под стражу постановлением Таразского городского суда №2 на неотбытый срок - 2 года 10 месяцев 17 дней - за нарушение порядка нахождения после условно-досрочного освобождения. Во время этапирования в учреждение 158/1 ДУИС Жамбылской области он скрылся.





В 2012 году он был осужден к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия и сбыт наркотических средств.





После совершения побега он был задержан 8 августа.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 8 августа 2021 года, около 21.00, осужденный Зозуля был задержан сотрудниками полиции в микрорайоне Карасу города Тараза. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 426 УК РК, то есть за побег из-под стражи. За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы до трех лет. Свою вину подозреваемый признал полностью и был водворен в следственный изолятор", - прокомментировал заместитель начальника криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области Максат Юсупов.





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