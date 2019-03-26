Астана. 16 января. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане горел подвал казармы воинской части Нацгвардии, передает Kazakhstan Today.





15 января на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в воинской части Национальной гвардии в селе Половинка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. В подвале казармы произошло возгорание мебели и стройматериалов на площади 80 квадратных метров", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.





Пожар локализован в 15.59 и ликвидирован в 17.12. Жертв и пострадавших нет.





На место пожара было привлечено 12 сотрудников и две единицы пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области.





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