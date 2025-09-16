15.09.2025, 10:53 23761
Возгорание на мусорном полигоне ликвидируют в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Конаев. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али в Алматинской области произошло возгорание мусора, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов и департамента полиции", - уточнили в ведомстве.
15.09.2025, 20:46 8956
В Алматы грузовик на скорости врезался в газовую опору
Водитель госпитализирован
Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 сентября, в Бостандыкском районе в 16.40 водитель Skacman, следуя по улице Ушкемпирова в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на опору газовой трубы, а также дерево, после чего грузовик опрокинулся, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Водитель грузовика с телесными повреждениями доставлен в одну из больниц города. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиция Бостандыкского района.
Напомним, 14 сентября десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Өскемен вблизи поселка Көлбай.
15.09.2025, 17:30 14071
Десять человек погибли в ДТП в Жетысуской области: подросток не имел водительских прав
В 2025 году выявлено на 20% больше нарушений ПДД, которые могли повлечь ДТП с тяжкими последствиями
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства высказался о дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы - Өскемен в Жетысуской области, в результате которого погибли десять человек, передает корреспондент агентства.
Буквально вчера в Жетысу подросток без прав совершил ДТП с двумя автомашинами. Погибли 10 человек. В области перекрыта только половина маршрутов патрулирования. С акимами решаем этот вопрос. Ряд регионов готов увеличить штаты", - сообщил он.
Как отметил Игорь Лепеха, ежегодно на дорогах страны в ДТП погибают более 2 тысяч человек, свыше 20 тысяч получают увечья.
В текущем году уже выявлено: на 20% больше нарушений ПДД, которые могли повлечь ДТП с тяжкими последствиями; на 16% - фактов выезда на встречную полосу; задержано 16,6 тысячи пьяных водителей", - заявил он.
По его словам, с 2014 года у полиции нет компетенции по остановке транспорта для профилактической работы.
Водители расценивают это как беспричинную остановку. В результате - любой пьяный водитель без документов или подросток уверен, что его не остановят, если он будет ехать без видимых нарушений. Хотя во всех развитых странах есть практика остановки транспорта для профилактики нарушений", - сообщил Игорь Лепеха.
Кроме того, заявил он, отмечается нехватка штатов патрульных и служебного автотранспорта.
Как подчеркнул Игорь Лепеха, для повышения порядка на дорогах:
- увеличили маршруты патрулирования;
- проводят ОПМ и отработки.
- с сегодняшнего дня начали ОПМ "Безопасная дорога";
- ввели контроль за движением с помощью дронов;
- расширяют сеть автоматических камер;
- устанавливают на патрульные авто встроенные радары. Используют метод "скрытого" патрулирования;
- ввели контроль средней скорости на республиканских трассах. Охвачено 8 дорог протяженностью 1900 километров.
Есть эффект. Число погибших в ДТП на них уже снизилось на 11%", - добавил он.
Напомним, вчера десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Өскемен вблизи поселка Көлбай.
15.09.2025, 14:57 17966
Семеро шестиклассников получили химические ожоги в Павлодаре
Школьники устроили футбол с бутылкой, куда засыпали средство для прочистки труб
Павлодар. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Семеро учеников 6-го класса павлодарской школы № 37 были доставлены в больницу с химическими ожогами.
По информации, распространенный в соцсетях, шестиклассники устроили игру в футбол с бутылкой с водой, куда засыпали средство для прочистки труб. В результате химической реакции бутылка взорвалась.
Инцидент прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.
Семеро учащихся шестого класса доставлены в областную детскую больницу с термическими ожогами кистей рук, лица, глаз. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Серьезных травм нет", - сообщила омбудсмен.
В ДЧС области проинформировали, что инцидент произошел 15 сентября, вызов поступил в 12.49.
Ранее сообщалось, что у двух детей в Павлодарской области диагностировали опасное заболевание.
14.09.2025, 12:25 53231
В Алматы пассажиры автобуса устроили драку возле остановки
Каждый из участников конфликта арестован на 5 суток
Алматы. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы трое пассажиров автобуса устроили драку возле остановки, передает корреспондент агентства.
Участники инцидента были установлены и за совершение мелкого хулиганства привлечены к ответственности. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы каждый из участников конфликта подвергнут административному аресту сроком на 5 суток", - заявили в ДП мегаполиса.
Ранее в Сети распространилось видео конфликта.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
14.09.2025, 12:12 54576
Десять человек погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Өскемен
Талдыкорган. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Өскемен вблизи поселка Көлбай в области Жетісу, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Cefiro выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомашинами ВАЗ-2114 и Chevrolet Cobalt. В результате ДТП на месте погибли 10 человек. Один пассажир с различными травмами госпитализирован", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 14.09.2025, 19.45
На трассе Караганда - Каркаралинск, вблизи поселка Шешенкара, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, сообщает управление полиции Бухар-Жырауского района.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь в направлении Караганды, при выполнении обгона грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Changan. В результате аварии на месте погибли 38-летний водитель Changan и его пассажир, а также трое пассажиров Ford Mondeo. Еще двое участников ДТП из обоих автомобилей с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по факту возбуждено уголовное дело.
Водитель Ford Mondeo водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Мангистауской области в результате ДТП погибли десять человек.
14.09.2025, 11:10 57171
Режим ЧС ввели на Алаколе из-за угрозы размыва набережной
Фото: Минводных ресурсов РК
Семей. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации ввели Маканчинском районе области Абай из-за угрозы размыва набережной в Кабанбайском сельском округе, где сосредоточены десятки туристических объектов, информирует телеканал "Хабар 24".
Как отметила заместитель акима района Алия Сарбаева, все экстренные службы приведены в режим готовности. Их первоочередная задача - не допустить разрушений и сохранить туристическую зону. Власти уточняют, режим ЧС будет действовать до полного устранения угрозы размыва.
Ранее в Усть-Каменогорске введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне из-за обрушения части Шнайдарского моста.
13.09.2025, 17:16 75016
В Шымкенте при взрыве автомобиля пострадал человек
Мужчина с ожогами был госпитализирован
Шымкент. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте загорелся и взорвался автомобиль. Один человек пострадал, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
13 сентября в Аль-Фарабийском районе Шымкента вдоль улицы Рашидова произошло возгорание легкового автомобиля с последующим хлопком газовоздушной смеси.
В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован.
Спасатели МЧС подали ствол с пеной и полностью ликвидирован пожар. Причина устанавливается.
Напомним, в Алматинской области при взрыве в пункте приема металла погибли три человека.
12.09.2025, 19:04 86306
Два человека погибли: в Алматинской области автобус с детьми столкнулся с легковушкой
Возбуждено уголовное дело
Конаев. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло на территории дачного общества "Сокол". Пассажирский автобус с детьми врезался в Hyundai Accent.
По информации департамента полиции региона, в результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его пассажир - в медицинском учреждений. Других пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent при выполнении маневра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении ДП.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции Алматинской области.
