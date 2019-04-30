Житель Алматы выстрелил из газового пистолета в лицо водителю машины скорой помощи

Алматы. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы накануне произошло нападение на водителя скорой медицинской помощи, передает Kazakhstan Today.





Инцидент произошел 11 декабря. Скорую помощь вызвали на улицу Винтера в Жетысуском районе Алматы.





Во время проведения осмотра фельдшером пациента дома водитель скорой помощи находился в автотранспорте. Со слов водителя, около 20.00 к нему подошел молодой человек и попросил убрать автомобиль с парковки возле его дома. Ожидая фельдшера и пациента для транспортировки на госпитализацию, водитель скорой помощи не мог отъехать с места вызова, при этом автотранспорт не препятствовал проезду других транспортных средств. Парень зашел в дом, но вскоре вернулся к машине и произвел выстрел из газового пистолета в лицо водителю, в результате чего водитель получил различные ожоги", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.





Первую помощь пострадавшему оказал фельдшер, когда вернулся вместе с пациентом к машине. После оказания неотложной медицинской помощи он дополнительно вызвал две бригады медиков для транспортировки в стационары пострадавшего водителя и пациента.





Водитель скорой помощи доставлен в ожоговое отделение Городской клинической больницы №4 с диагнозом "Химический ожог 4%/ I-II степени лица и шеи". В данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он находится под наблюдением врачей", - уточнили в управлении.





По данному факту информация передана в правоохранительные органы для принятия самых строгих мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В ведомстве отмечают, что это не единичный случай нападения на сотрудников бригад скорой медицинской помощи.





Не стоит забывать, что бригады скорой помощи выезжают на экстренные вызовы, для водителей дорога каждая минута, врачам и фельдшерам предстоит в достаточно короткий промежуток времени определить состояние пациента, поставить предварительный диагноз и оказать необходимую медицинскую помощь. Поэтому хотел бы попросить жителей города относиться с должным уважением к работе сотрудников скорой помощи, которые выполняют свои служебные обязанности во имя спасения жизни пациентов", - сказал глава управления здравоохранения Алматы Канат Тосекбаев.





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