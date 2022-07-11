Алматинский врач рассказала, как поддерживать здоровье в жару

АЛМАТЫ. 10 ИЮЛЯ - Врач общей практики Назы Кошикбаева дала ряд рекомендаций по сохранению здоровья в жаркую погоду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам специалиста, прежде всего необходимо стараться избегать пика солнцепека, особенно если ваше состояние здоровья входит в группу риска.
В самые жаркие часы - с 12.00 до 16.00 по возможности проводить в тени. Чтобы не столкнуться с обезвоживанием, надо употреблять достаточное количество жидкости. Предпочтение отдавать воде без газа, или минеральной воде с содержанием калия, кальция и магнезии. При этом сладких газированных напитков, лимонадов лучше избегать. Не употребляйте на солнце алкогольные напитки и кофе, так как они приводят к быстрому обезвоживанию организма. Они могут усложнить работу почек и печени, когда нагрузка на них во время жары и без того сильно увеличивается",- поделилась доктор Кошикбаева, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья Алматы.
В обязательном порядке рекомендуется следить за питанием. Стараться не употреблять соленую и жирную пищу. Отдавать предпочтение фруктам, овощам, нежирному мясу или рыбе (в небольшом количестве). Во время пребывания на солнце носить головные уборы - шляпу, кепку, панаму. Они смогут защитить голову от перегрева.
Кроме того, следует носить легкие, удобные вещи из натуральных материалов, в которых тело не перегревается, может "дышать". Выбирать одежду светлых тонов, поскольку они отражают свет. Темные вещи поглощают солнечные лучи, быстрее нагреваются, что может вызвать тепловой удар.