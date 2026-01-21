Казахстан усиливает внешнеполитическое и экономическое взаимодействие

Фото: МИД РК

Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует международное сотрудничество по ключевым направлениям - от торговли и туризма до аграрных технологий и гуманитарных связей. В январе казахстанские дипломаты провели серию встреч с партнерами из Узбекистана, Мальты, Германии и Китая, сообщили в пресс-службе МИД РК.









Состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Особое внимание было уделено графику мероприятий на текущий год, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также планируемые заседания совместных межправительственных и отраслевых механизмов сотрудничества.









Кроме того, посол Казахстана в Мальте по совместительству Ерболат Сембаев встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и туризма Мальты Иэном Борчем. Была отмечена важность дальнейшего развития политического и торгово-экономического партнерства, расширения культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Мальтой. Стороны подчеркнули значительный потенциал взаимодействия двух стран в области строительства, здравоохранения, транспорта и финансов.









В столице Германии состоялся круглый стол Kazakhstan - Germany Agro & Water Nexus с участием представителей немецких компаний агропромышленного и водного секторов, а также казахстанской делегации, прибывшей в Берлин для участия в международной конференции Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).





Участники круглого стола обменялись мнениями об актуальных задачах по дальнейшему расширению сотрудничества в таких приоритетных секторах, как устойчивое земледелие, семеноводство, технологический трансфер, модернизация водной инфраструктуры и управление водными ресурсами в сельском хозяйстве, внедрение умных технологий.









Также в целях углубления практического взаимодействия и развития культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и провинцией Шэньси генеральный консул Республики Казахстан в Сиане Жошыхан Кыраубаев провел встречу с вице-президентом Федерации борьбы Китая, руководителем Центра тяжелой атлетики, борьбы и дзюдо провинции Шэньси Ян Чанлинем и тренерским составом центра.





В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в сфере развития спорта. В рамках визита генеральный консул ознакомился с объектами спортивной, медицинской, реабилитационной и образовательной инфраструктуры, а также с деятельностью инклюзивного спортивного центра.





По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах туризма и спорта.





В рамках 11-го международного фестиваля музыки и танца состоялось выступление казахских артистов, ставшее значимым событием в развитии культурного диалога между Казахстаном и Индией. Казахстан был представлен около 68 артистами, в числе которых - государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева Астаны под управлением маэстро Абзала Мухитдина, ансамбль танца "Гәкку", а также Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой.





