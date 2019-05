Токаев обсудил с зарубежными экспертами глобальные тенденции в мировой экономике, торговле и политике

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с ведущими зарубежными экспертами - участниками XII Астанинского экономического форума , передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи, прошедшей в формате круглого стола, были обсуждены глобальные тенденции в мировой экономике, торговле и политике . Особое внимание в выступлениях было уделено перспективам развития Казахстана и Центральной Азии, реализации инициативы "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба Акорды.

Бывший заместитель председателя Федерального резерва США, экс-глава Центрального банка Израиля Стэнли Фишер высказал свою оценку ситуации в мировой экономике. Он подробно остановился на ключевых факторах монетарной политики, которые могут обеспечить стабильный экономический рост в текущих реалиях. Эксперт указал на важную роль образования для достижения успеха в любых направлениях.

Профессор Оксфордского университета Питер Франкопан дал свою оценку интеграционных процессов в Центральной Азии и в рамках Евразийского пространства, а также инициативы Китая по реализации проекта "Один пояс, один путь".

Бывший президент Колумбии, лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос Кальдерон отметил важность мирного диалога во всех конфликтных ситуациях и рассказал об угрозах, которые представляет текущая политическая нестабильность в Венесуэле для экономик стран Латинской Америки и мира в целом.

Также в дискуссии приняли участие директор Центра конкурентоспособности IMD Артуро Брис, декан Института новой структурной экономики Пекинского университета Джастин Ифу Линь, основатель аналитического центра The Other Canon Foundation Эрик Райнерт, председатель совета директоров компании "Nokia Corporation" Ристо Сииласмаа, председатель The Boston Consulting Group Ханс-Пол Бюркнер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан за последние годы под руководством Елбасы Нурсултана Назарбаева достиг определенного прогресса в развитии, в то же время наша страна продолжит свое поступательное движение вперед.

Казахстан входит в новую эру, которая определяется глобальными трендами, с амбициозными планами и стратегией, успешная реализация которой должна сыграть важную роль в росте страны. Мы сегодня открыты для сотрудничества со всеми своими соседями и стратегическими партнерами . Казахстан и впредь будет учитывать лучший международный опыт при реализации своих программ развития. Приоритетом для нас является повышение благосостояния населения, развитие образования и здравоохранения", - сказал глава государства.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников круглого стола за содержательный диалог и ценные рекомендации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства