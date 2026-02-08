07.02.2026, 17:39 13201
Токаев выразил соболезнования премьеру Японии в связи с жертвами сильного снегопада
Более 40 человек погибли, число пострадавших приближается к 600
Рассказать друзьям
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии, сообщили в Акорде.
Разделяя вашу скорбь в этот трудный момент, выражаю слова сочувствия Вам и всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
С середины января мощные снегопады обрушивались на северные и западные регионы Японии уже дважды. С пятницы север страны вновь накрыл снежный шторм, сообщает РИА Новости. Число пострадавших в результате стихии приближается к 600 людям, 45 человек погибли, следует из статистики главного пожарного управления страны.
новости по теме
06.02.2026, 20:49 29086
Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана
Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с террористическим актом в Исламабаде, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, сообщает Акорда.
Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия. Он передал слова искренней поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Пакистана", - говорится в сообщении.
Напомним, при взрыве мечети в столице Пакистана погибли более 30 человек, десятки пострадали.
06.02.2026, 11:51 38481
Развитие международного сотрудничества Казахстана: новые встречи и договоренности
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает активную внешнеполитическую работу, последовательно укрепляя двусторонние связи с зарубежными партнерами. В последние дни состоялись встречи с представителями Греции, Чехии, Израиля и Португалии, в ходе которых были обсуждены перспективы политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, а также развитие культурно-гуманитарных контактов, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Греческой Республики Антонии Кацуру. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, особое внимание уделив развитию сотрудничества в области туризма.
Также Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Португальской Республики Жозе Атаиде Амарала. Дипломаты подробно обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, акцентировав внимание на необходимость расширения договорно-правовой базы, что позволит значительно активизировать взаимовыгодные контакты между странами.
Кроме того, посол Казахстана в Чехии Кайрат Абдрахманов проинформировал заместителя министра иностранных дел Чехии Марию Шатардову о деятельности конституционной комиссии, ходе всенародного обсуждения проекта новой редакции Конституции Казахстана, а также о конкретных предложениях по развитию двустороннего взаимодействия.
В ходе встречи с удовлетворением отмечен регулярный конструктивный политический диалог на разных уровнях между двумя странами, а также подчеркнута взаимная заинтересованность правительств в выведении торгово-экономического партнерства на новый уровень с учетом значительного потенциала деловых кругов как обоих государств, так и Центральной Азии и Центральной Европы.
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев встретился с торговым комиссаром, директором управления внешней торговли Министерства экономики и промышленности Израиля Ройем Фишером. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения казахско-израильского торгово-экономического сотрудничества в условиях современных геополитических и геоэкономических изменений. Было подчеркнуто наличие потенциала для диверсификации и увеличения объемов двусторонней торговли, в том числе в таких отраслях, как металлургия, нефтехимия, пищевая и химическая промышленность, машиностроение и др.
Между тем посол Казахстана в Чехии Кайрат Абдрахманов провел встречу с председателем комитета по международным делам палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего продвижения казахско-чешского межпарламентского диалога, подчеркнув его важную роль в укреплении общего комплекса двусторонних отношений.
Также посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. По данным МИД, в ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства и обменялись мнениями по графику мероприятий на 2026 год. Посол поздравил китайских коллег с наступающим новым годом по лунному календарю.
Еще одну важная встреча состоялась в Испании, где посол Казахстана Данат Мусаев и директор центра политических и конституционных исследований Росарио Гарсия обменялись мнениями о состоянии и возможных направлениях развития взаимодействия между Казахстаном и Испанией, сделав акцент на расширении контактов в правовой сфере и на уровне экспертных и аналитических структур.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов посетил производственные мощности финской компании "Lojer Group", одного из ведущих скандинавских производителей медицинского и реабилитационного оборудования. Казахский дипломат и руководство компании обсудили перспективы сотрудничества, включая вопросы локализации производства финского медицинского оборудования в Казахстане и отметили потенциал для развития совместных проектов в области медицинских технологий.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев провел встречу с министром юстиции Словении Андреей Кокаль и председателем комитета по внешней политике Национального собрания Словении Предрагом Баковичем. Казахский дипломат подробно разъяснил ключевые аспекты заявлений президента Казахстана, высказанных в рамках V заседания Национального Құрылтая, акцентировав внимание на логике и целях, проводимых политических и институциональных преобразований, а также на стратегическом курсе страны на построение справедливого и эффективного государства.
В Мадриде посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел брифинг для представителей испанских средств массовой информации. В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые направления внутриполитического и социально-экономического развития Казахстана, а также приоритеты внешней политики страны на современном этапе.
Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с вице-председателем парламента Молдовы Владом Батрынча. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили, что казахско-молдавские отношения развиваются в конструктивном ключе, а также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и укреплении межпарламентского взаимодействия.
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев принял участие в первом в 2026 году мероприятии серии "Общий большой рынок - Экспорт в Китай", прошедшем в Пекине. В рамках события, в котором участвовали представители правительства КНР, дипломатического корпуса и бизнеса, была организована выставка зарубежной продукции, включая павильон Казахстана, где представили экспортный потенциал страны. Сообщается, что в 2026 году Казахстан стал единственной тематической страной Евразийского региона в рамках данной инициативы.
Генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров провел встречу с руководством Шанхайской академии общественных наук, в ходе которой стороны обсудили развитие научно-академического сотрудничества и укрепление контактов между аналитическими центрами Казахстана и Китая. Также затронуты проводимые в Казахстане реформы, вопросы взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и Транскаспийского маршрута, а по итогам встречи достигнута договоренность о проведении в октябре 2026 года совместного круглого стола и расширении экспертных и исследовательских обменов.
Во время матча баскетбольной Евролиги между "Партизаном" и "Панатинаикосом" в Белграде прошла презентация туристического потенциала Казахстана и прямого авиарейса Астана - Белград. По инициативе посольства РК среди зрителей была проведена интерактивная акция, победитель которой получил сертификат на поездку в Казахстан, а на экранах арены транслировались туристические ролики и промоматериалы нового авиасообщения.
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев провел встречу с руководителем управления внешних связей канцелярии постоянного комитета ВСНП Ван Вэнем, в ходе которой обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества и обменов между парламентами двух стран. Также затронуты конституционные реформы в Казахстане, планы работы ВСНП на 2026-2030 годы и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах, включая "Центральная Азия - Китай".
Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин провел встречу с председателем постоянного комитета по национальной обороне и иностранным делам парламента Греции Дорой Бакояннис, обсудив развитие межпарламентского сотрудничества, взаимодействие в ПАСЕ и ПА ОБСЕ, торгово-экономические и гуманитарные связи, а также конституционные реформы в Казахстане. Стороны отметили потенциал сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, туризма и цифровизации, роль греческой диаспоры в укреплении двусторонних отношений и подтвердили намерение продолжать координацию на международных парламентских площадках.
05.02.2026, 19:19 57336
Ерлан Кошанов встретился с президентом Беларуси
Фото: president.gov.by
Рассказать друзьям
Минск. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
Я бы вас очень просил: нам не надо терять друг друга. Ни одна страна, даже Америка, сегодня не может развиваться независимо от других. Поэтому я вам предлагаю: давайте в этом бешеном мире не потеряем друг друга", - сказал Лукашенко.
Глава Беларуси отметил, что основным направлением сотрудничества между странами является торговля.
Я когда-то мечтал, что мы с Казахстаном подойдем близко к 1 млрд долларов США товарооборота. Сегодня мы уже имеем, по подсчетам, миллиард и больше. Но есть куда стремиться. У нас высокотехнологичная страна. Мы готовы поставлять вам не только товары. Они известны. Мы знаем, в каких товарах нуждается Казахстан. Но если на длительную перспективу, то мы готовы открывать у вас совместные производства с казахстанцами, вместе работать и двигаться в этом направлении", - заявил президент РБ.
В частности, речь шла о возможности расширения поставок продукции белорусского машиностроения.
Мы не скрываем, что не только БЕЛАЗы хотели бы поставлять на ваш рынок, но и нашу зерноуборочную технику, технику для сельского хозяйства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он отметил, что по своим характеристикам белорусские комбайны не уступают зарубежным аналогам и республика готова на деле это доказать. Например, на определенной сельскохозяйственной площадке в Казахстане, где выращивают зерновые. Тем более что под эту культуру в Казахстане задействованы огромные посевные площади. Беларусь, по словам Александра Лукашенко, готова на участке в несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают комбайны и другая сельскохозяйственная техника.
Также президент Беларуси поблагодарил за помощь, которую Казахстан оказал белорусской стороне в вопросе присоединения в качестве полноправного члена к Шанхайской организации сотрудничества.
Мы вам очень благодарны, и мы с вами прекрасно помним, что как Казахстан, так и Беларусь входят в ряд международных организаций. Региональных, начиная от ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. И заканчивая глобальной международной организацией - ООН. Мы вместе присутствуем там, где нам нужно, где наши интересы сосредоточены. Это говорит об одинаковых подходах к решению тех или иных мировых и региональных проблем", - сказал Лукашенко.
Глава Беларуси отметил, что в обеих странах развитием связей между регионами занимаются в том числе парламентарии. Более того, Беларусь и Казахстан ведут подготовку к проведению тематического форума по межрегиональному сотрудничеству. Александр Лукашенко в целом поддержал эту идею и обратил внимание, что опыт проведения аналогичных форумов есть у Беларуси с Россией и у Казахстана с Россией. По его словам, это необходимо, чтобы подтолкнуть межрегиональное сотрудничество.
Он также предложил более активно привлекать руководителей местной вертикали обеих стран для активизации связей на уровне регионов.
05.02.2026, 16:01 64716
Кошербаев обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с первым заместителем госсекретаря США
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Вашингтон. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Вашингтон состоялась встреча с первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.
В ходе переговоров стороны предметно обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая политическое и экономическое взаимодействие, развитие торговли и инвестиций, сотрудничество в сфере энергетики и критических минералов, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности.
Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США. Отдельное внимание было уделено американской инициативе по созданию Совета мира и участию Казахстана в данном формате в качестве страны-учредителя. Также обсуждались вопросы подготовки участия страны в саммите G20 в декабре 2026 года в Майами.
Глава МИД Казахстана подчеркнул стратегическую роль страны в обеспечении устойчивости глобальных цепочек поставок энергоносителей и критических минералов, а также отметил значение сотрудничества в данной сфере как одного из ключевых направлений взаимодействия с США.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено реализации ранее достигнутых договоренностей и инвестиционных проектов на сумму порядка 17 млрд долларов США по итогам визита президент РК Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и саммита С5+1.
По итогам встречи стороны договорились укреплять двустороннее взаимодействие в рамках существующих форматов сотрудничества, а также за счет запуска новых механизмов и инициатив.
Ранее глава МИД РК принял участие в конференции по критически важным минералам в Вашингтоне.
05.02.2026, 14:07 69871
Казахстан располагает значительными запасами минерального сырья - глава МИД
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Вашингтон. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках заседания проинформировал участников конференции по критически важным минералам в Вашингтоне о потенциале Казахстана в этой сфере, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По его словам, Казахстан располагает значительными запасами минерального сырья, развитой промышленной базой по их переработке, современной инфраструктурой, стабильной политической системой и предсказуемой регуляторной средой.
Кроме того, страна способна обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США, в виде готовой продукции, востребованной в стратегических секторах мировой экономики.
Также особое внимание было уделено реализации меморандума о сотрудничестве в сфере критических минералов между Казахстаном и США, подписанного по итогам визита главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года.
Указанный документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и предусматривает развитие перерабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и расширение доступа казахстанской продукции на рынок США", - говорится в сообщении.
Мероприятие прошло в здании госдепартамента США. В ходе четырех пленарных заседаний вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также делегации более чем 50 стран объединили усилия по укреплению и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов.
Подчеркивается, что встреча считается исторической и, как ожидается, придаст импульс международному сотрудничеству в сфере обеспечения критически важных компонентов, необходимых для технологических инноваций и экономического развития.
Напомним, вчера в рамках визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречи с председателем комитета по международным отношениям палаты представителей США Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом.
05.02.2026, 09:09 79946
Президенты Казахстана и Пакистана провели переговоры
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Исламабад. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Асифу Али Зардари за теплый прием, оказанный ему и делегации Казахстана в Исламабаде, а также высокий уровень организации визита.
Он отметил, что на протяжении трех десятилетий Казахстан и Пакистан поддерживают содержательный политический диалог и последовательно укрепляют контакты в различных сферах. Казахстан, будучи крупнейшей по территории и экономическому потенциалу страной Центральной Азии, и Пакистан, занимающий стратегически важное положение на стыке Южной Азии, Центральной Азии и Ближнего Востока, располагают значительными геополитическими преимуществами, способствующими достижению долгосрочных стратегических целей.
Президент Казахстана сообщил, что по итогам переговоров с премьер-министром Шахбазом Шарифом была подписана совместная декларация о выводе отношений между Астаной и Исламабадом на уровень стратегического партнерства. Этот шаг, по его словам, в полной мере отражает дух братских отношений и неизменную приверженность сторон углублению связей по всему спектру сотрудничества.
В свою очередь Асиф Али Зардари выразил удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений и подтвердил заинтересованность пакистанской стороны в дальнейшем укреплении взаимовыгодных связей.
Собеседники провели продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и наметили новые направления расширения долгосрочного взаимодействия. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что итоги данного визита будут способствовать раскрытию новых возможностей партнерства во имя процветания народов Казахстана и Пакистана.
Кроме того, на состоявшейся в Исламабаде торжественной церемонии президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф вручили главе государства орден Nishan-e-Pakistan.
Данной наградой отмечаются граждане Пакистана и иностранные государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной.
05.02.2026, 09:01 80811
Токаев поздравил Алиева и Пашиняна с присуждением им премии имени шейха Заида "За человеческое братство"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Абу-Даби. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил видеообращение участникам церемонии вручения премии имени шейха Заида "За человеческое братство" в Абу-Даби. В видеообращении он поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с присуждением им премии, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана отметил, что эта награда служит признанием их мудрого руководства.
Прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, знаменует собой поворотный этап в истории. Данный шаг демонстрирует, что даже многолетние конфликты могут быть разрешены посредством диалога, ответственности и сдержанности. В эпоху нарастающей конфронтации и углубляющихся разделительных линий этот опыт показывает, что примирение - это не проявление слабости, а свидетельство силы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В обращении подчеркивается, что Казахстан высоко ценит доверие, оказанное нашему государству, включая решение о проведении одного из ключевых этапов мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы.
Данный факт отражает нашу общую убежденность в том, что альтернативы конструктивному диалогу как инструменту устойчивого развития не существует. Казахстан последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира, доверия и сотрудничества на Евразийском пространстве и за его пределами", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль премии в деле укрепления идей мира и выразил признательность президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за его неизменную приверженность продвижению данных ценностей.
В этой награде нашло воплощение непреходящее наследие шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна, основанное на идеалах толерантности, взаимного уважения и мирного сосуществования. Эти принципы находят реальное отражение в конкретных политических результатах. Установление мира и сотрудничества между Азербайджаном и Арменией наполнило это наследие новым содержанием и продемонстрировало его актуальность далеко за пределами региона, а также укрепило веру в дипломатию как действенный инструмент международных отношений", - подчеркнул глава государства.
По мнению президента Казахстана, твердая приверженность лидеров Азербайджана и Армении достижению мира подарила надежду миллионам людей и стала четким сигналом мировому сообществу, что добрососедские отношения и стабильность являются безусловными приоритетами глобальной повестки.
Премия имени шейха Заида "За человеческое братство" - это независимая международная награда, учрежденная в 2019 году с целью поощрения за значительный вклад в укрепление мира, взаимопонимания, солидарности и сосуществования между народами и культурами.
В разные годы ее лауреатами становились папа римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, основательница ассоциации IMAD и активистка по борьбе с экстремизмом Латифа Ибн Зиатен, король Иордании Абдалла II, королева Рания и другие.
04.02.2026, 20:41 98136
Казахстан поставит в Пакистан 600 электроавтобусов
Общая стоимость коммерческого контракта составляет 108 млн долларов США
Рассказать друзьям
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская компания Falcon EuroBus поставит в Пакистан 600 электроавтобусов, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
Как отметили в ведомстве, соответствующая договоренность была достигнута между представителями бизнеса двух стран в ходе бизнес-форума "Казахстан - Пакистан", проходящего в Исламабаде.
Первые поставки автобусов планируется начать в апреле этого года. Общая стоимость коммерческого контракта составляет 108 млн долларов США. К 2027-2028 годам компания намерена увеличить объемы экспорта автобусов в Пакистан до 2000 единиц", - проинформировали в министерстве.
В Минторговли рассказали, что предприятие Falcon EuroBus, основанное в Алматы в 2018 году, сегодня выпускает широкий модельный ряд автобусов, соответствующих европейским стандартам качества. Производственная мощность завода составляет 1500 автобусов в год, при этом компания планирует увеличить выпуск до 3000 единиц. Отмечается, что высокий спрос на казахстанские электроавтобусы наблюдается не только в соседних странах, Узбекистане, Монголии и Пакистане, но и в государствах Европы.
Мы осуществляем полный производственный цикл автобусов. В рамках сегодняшнего бизнес-форума "Казахстан - Пакистан" для нас открылся выход на крупный рынок. В соответствии с текущим соглашением мы поставим 600 электроавтобусов для пассажирских перевозок. Кроме того, в ходе B2B-встреч мы провели переговоры с представителями Министерства образования Пакистана и договорились о перспективах поставки 2 000 автобусов для перевозки школьников", - отметил председатель совета директоров Falcon EuroBus Мурат Адилханов.
По итогам бизнес-форума планируется подписание коммерческого соглашения между Falcon EuroBus и пакистанской компанией OGCC International, специализирующейся в транспортной сфере.
Стоит отметить, что в Алматы наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка, которая может негативно сказываться на здоровье жителей и приводить к развитию респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов показали, что их суммарная нагрузка превышает 225 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на сам город. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате сообщили, что ежедневно в городе передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тысячу жителей, что требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будние дни, сопоставимо с автопарком целой страны. Ежедневно в город въезжает автотранспорт из областей, что по масштабам можно сравнить с "целой Латвией", а на местном уровне - с пятью Западно-Казахстанскими областями или двумя автопарками Астаны.
По данным управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы, на улицах города и пригородных маршрутах задействовано 2 939 единиц общественного транспорта, из них газовых автобусов - 1 301, дизельных автобусов - 1 392, электробусов - 92, троллейбусов - 154, пишет vlast.kz.
С учетом резервного состава имеется 3 517 подвижных единиц, из которых газовых автобусов - 1 494, дизельных - 1 691, 120 электробусов и 212 троллейбусов", - сообщили в управлении.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
08.02.2026, 11:01Под председательством президента состоится расширенное заседание правительства 08.02.2026, 10:113446Зимние Олимпийские Игры: расписание стартов второго дня 08.02.2026, 10:442361Перед Олимпиадой в одном из видов спорта разгорелся скандал 02.02.2026, 17:39492106В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54420051В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56419631Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58419201В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00418781Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 12.01.2026, 18:45549076Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском 15.01.2026, 14:32509051От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях 02.02.2026, 17:39492106В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 15.01.2026, 11:07485376В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание 23.01.2026, 20:05483441Парламентская ассамблея тюркских государств поддерживает конституционные реформы в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?