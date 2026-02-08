Токаев выразил соболезнования премьеру Японии в связи с жертвами сильного снегопада

Фото: president.gov.by

Минск. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, - Председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.





Я бы вас очень просил: нам не надо терять друг друга. Ни одна страна, даже Америка, сегодня не может развиваться независимо от других. Поэтому я вам предлагаю: давайте в этом бешеном мире не потеряем друг друга", - сказал Лукашенко.





Глава Беларуси отметил, что основным направлением сотрудничества между странами является торговля.





Я когда-то мечтал, что мы с Казахстаном подойдем близко к 1 млрд долларов США товарооборота. Сегодня мы уже имеем, по подсчетам, миллиард и больше. Но есть куда стремиться. У нас высокотехнологичная страна. Мы готовы поставлять вам не только товары. Они известны. Мы знаем, в каких товарах нуждается Казахстан. Но если на длительную перспективу, то мы готовы открывать у вас совместные производства с казахстанцами, вместе работать и двигаться в этом направлении", - заявил президент РБ.





В частности, речь шла о возможности расширения поставок продукции белорусского машиностроения.





Мы не скрываем, что не только БЕЛАЗы хотели бы поставлять на ваш рынок, но и нашу зерноуборочную технику, технику для сельского хозяйства", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Он отметил, что по своим характеристикам белорусские комбайны не уступают зарубежным аналогам и республика готова на деле это доказать. Например, на определенной сельскохозяйственной площадке в Казахстане, где выращивают зерновые. Тем более что под эту культуру в Казахстане задействованы огромные посевные площади. Беларусь, по словам Александра Лукашенко, готова на участке в несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают комбайны и другая сельскохозяйственная техника.





Также президент Беларуси поблагодарил за помощь, которую Казахстан оказал белорусской стороне в вопросе присоединения в качестве полноправного члена к Шанхайской организации сотрудничества.





Мы вам очень благодарны, и мы с вами прекрасно помним, что как Казахстан, так и Беларусь входят в ряд международных организаций. Региональных, начиная от ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. И заканчивая глобальной международной организацией - ООН. Мы вместе присутствуем там, где нам нужно, где наши интересы сосредоточены. Это говорит об одинаковых подходах к решению тех или иных мировых и региональных проблем", - сказал Лукашенко.





Глава Беларуси отметил, что в обеих странах развитием связей между регионами занимаются в том числе парламентарии. Более того, Беларусь и Казахстан ведут подготовку к проведению тематического форума по межрегиональному сотрудничеству. Александр Лукашенко в целом поддержал эту идею и обратил внимание, что опыт проведения аналогичных форумов есть у Беларуси с Россией и у Казахстана с Россией. По его словам, это необходимо, чтобы подтолкнуть межрегиональное сотрудничество.





Он также предложил более активно привлекать руководителей местной вертикали обеих стран для активизации связей на уровне регионов.