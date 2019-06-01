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Умные пылесосы от LG Electronics сделают Ваш дом чистым и уютным без хлопот

31.05.2019, 10:49 11152
Испытайте новый уровень чистоты с удобным управлением, эргономичным дизайном и новейшими технологиями 
 

Уже более 60 лет LG Electronics (LG) поддерживает стремления людей во всем мире достигать поставленных целей, получать больше удовольствия от работы и отдыха, предлагая технику, удобную в использовании и экономящую время, тем самым предоставляя больше возможностей на саморазвитие и самореализацию. 

 
Наведение порядка в Вашем доме не должно быть утомительным. Пылесосы LG оснащены новейшими технологиями для того, чтобы облегчить нашу жизнь. 
 
Вертикальный беспроводной пылесос LG CordZero - Ваш инновационный домашний помощник с утонченным дизайном и весит меньше 3 килограммов. Съемный литий-ионный аккумулятор Single PowerPack обеспечивает длительную и качественную уборку до 30 минут.
 
В пылесосе LG CordZero 2в1 используется инновационный "Умный" инверторный мотор Smart Inverter Motor, который обеспечивает качественную уборку и обладает более длительным сроком службы, чем обычные щеточные моторы LG. 
 
Кроме того, компания LG предоставляет 10-летнюю гарантию на части инверторного мотора. Встроенная в корпус ручного пылесоса щетка позволит быстро провести "точечную" уборку на различных поверхностях без потери времени на смену насадок.
 
Не хотите постоянно пылесосить за детьми и домашними животными? Возьмите в помощники робот-пылесос LG HOM-BOT Square. Многочисленные датчики на корпусе пылесоса распознают препятствия и минимизируют столкновения с ними. 
 
У LG HOM-BOT Square квадратный корпус и удлинённые до 7 см щёточки, поэтому он лучше проникает в углы и обеспечивает эффективную уборку в углах и вдоль стен. Теперь есть кому поддерживать порядок между генеральными уборками. 
 

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