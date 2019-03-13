Около 150 инсталляций и развлечений будут представлены в Алматы во время празднования Наурыз мейрамы

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - В Алматы в дни празднования Наурыз мейрамы будет установлено около 150 инсталляций, среди которых канатоходцы, моноциклисты и Золотой человек, передает Kazakhstan Today.

Праздник призван стать долгожданным событием для всех жителей города: от молодежи до пожилых людей. Для этого была разработана разнообразная программа, чтобы горожанам вновь захотелось собраться на веселый праздник молодости, весны и энергии. Фестивальная жизнь будет сконцентрирована в специальных "сферах" - юртах, украшенных национальными казахскими узорами. В нескольких шатрах будут проходить мастер-классы: всех желающих обучат игре на музыкальных инструментах- варгане, кобызе или домбре, изготовлению национальных украшений и росписи орнамента. Всего во время празднования будет установлено около 150 различных национальных инсталляций, среди которых легенда о Золотом человеке, истории о правителях Казахского ханства и героях эпосов и притч. Каждое сооружение будет нести не только декоративную, но и информативную функцию. Благодаря установленным справочным экранам можно будет узнать о праздничных локациях и развлекательной программе каждой из них", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

22 марта на площади перед Атакентом в честь казахского Нового года пройдет фестиваль - NowRyz party. Рядом с традиционными развлечениями будет соседствовать ультрасовременное шоу моноциклистов. Зрители на расстоянии нескольких метров от себя увидят новейшую акробатику, раздвигающую представление о возможностях человека и модных транспортных гаджетов.

Диджеи весь день будут играть сеты в номадическом стиле, экспериментальном изложении традиционных мотивов и гармоний в современных - jazz, funky, rock и fusion-звучаниях. Будут проходить и спортивные состязания: игры в асыки, перетягивание каната, катания на алтыбакане и другие", - рассказали в акимате.

Отмечается, что знаменитая алматинская белка вновь окажется в центре внимания тысяч горожан и туристов. Городской символ по случаю праздника приоденут, на ее голове появится яркая тюбетейка, а в лапках вместо привычного орешка появится тюльпан.

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