560 тысяч человек зарегистрировалось для голосования на праймериз Nur Otan - Байбек

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек посетил агитационную встречу участников внутрипартийных праймериз, передает Kazakhstan Today.

Вместе с коллегами посетил агитационную встречу участников внутрипартийных праймериз. 15 кандидатов по Есильскому району столицы представили свои предвыборные программы первичной партийной организации при Центральном аппарате Nur Otan. Мероприятие прошло в соревновательной, но при этом дружественной атмосфере. Постарался поддержать каждого, делился советами, задавал уточняющие вопросы. Было очень интересно увидеть, как люди себя подают, как держатся на публике. Почти у всех были интересные и креативные видеоролики, свои "фишки", у кого-то можно было ознакомиться с агитационной программой через QR-код", - сообщил Бауыржан Байбек на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, среди участников были как действующие депутаты, так и начинающие свой политической путь молодые люди. Те, кто в партии с момента основания, и те, кто вступил совсем недавно.

Запомнилось выступление молодого человека, который несколько лет назад эмигрировал в США, но вернулся, посвятив себя борьбе с распространением наркотиков среди детей и подростков. Самому молодому из кандидатов, выстроившему свою программу на вопросах развития столицы согласно принципам современной урбанистики, решил подарить книгу о создании комфортной городской среды "Счастливый город", переведённую Ассоциацией "Болашак" на казахский язык. В целом участниками были подняты интересные и требующие системного решения вопросы, в том числе в сферах образования и здравоохранения, поддержки социально-уязвимых слоев населения, развития массового детского спорта и других", - написал первый зампред.

Он напомнил, что лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил учесть все предложения и замечания, озвученные на праймериз, при доработке 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

Конечно, кандидаты разные. Каждый со своим уровнем подготовки и личным бэкграундом. Кто из них в итоге победит - решит избиратель. Одно могу сказать точно: те, кто первыми прошли через праймериз, получили бесценный опыт политической работы, публичных выступлений в разных аудиториях, смогли оценить свои сильные и слабые стороны, улучшить навыки убеждения и отстаивания своей позиции. В этой связи мне особенно запомнилась фраза одной из участниц встречи: "Я пришла на праймериз не за депутатским значком, а за поддержкой однопартийцев в решении конкретных проблем людей!", - написал Байбек.

Он также сообщил, что уже скачал мобильное приложение и зарегистрировался в информационной системе "Праймериз 2020", чтобы проголосовать на предстоящих с 1 по 3 октября внутрипартийных выборах. На сегодня в системе авторизовалось уже более 560 тысяч партийцев.

Уверен, что в честной и конкурентной борьбе, как сказал Елбасы, победят самые достойные. Будьте с нами! Сделайте свой выбор", - резюмировал зампред.

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