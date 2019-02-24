В Атырау четверо детей из одной семьи два года не ходили в школу

Атырау. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Атырау четверо детей два года не ходили в школу, главу семьи оштрафовали на 12 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении отца четырех несовершеннолетних детей. Суд установил, что дети 2005, 2007, 2008, 2009 годов рождения в 2017-2018 учебные годы не посещали школу, пишет " Мой город ".

На судебном заседании 35-летний отец несовершеннолетних не признал свою вину и рассказал, что педагоги запретили детям посещать школу из-за несоблюдения школьной формы. В связи с этим они учились дистанционно", - рассказали в пресс-службе суда.

Постановлением суда отец семейства признан виновным по части 1 статьи 127 КоАП РК (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей). Ему предстоит выплатить административный штраф в 11 785 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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