Проверка готовности системы оповещения пройдет завтра в Алматы

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Департамент по ЧС Алматы предупредил жителей и гостей города о проверке технической готовности системы оповещения, которая запланирована на четверг, 7 февраля, в 12.55, передает Kazakhstan Today.

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения. В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно, в первый четверг, 12.55. В случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг. Жителей и гостей города Алматы просим сохранять спокойствие", - говорится в сообщении ДЧС.

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