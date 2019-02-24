Проверка готовности системы оповещения пройдет завтра в Алматы

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения. В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно, в первый четверг, 12.55. В случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг. Жителей и гостей города Алматы просим сохранять спокойствие", - говорится в сообщении ДЧС.
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