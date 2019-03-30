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В Северном Казахстане объявили штормовое предупреждение

29.03.2019, 15:58 7750
Петропавловск. 29 марта. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
 

30 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 30 марта ожидается туман, гололед, ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%", - сообщили в "Казгидромете".

 

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