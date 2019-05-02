Дожди ожидаются в среду на большей части территории Казахстана, на севере и в центре - снег

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - 1 мая на большей части территории Казахстана ожидаются дожди, на севере и в центре - снег, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются дожди, на севере, в центре и востоке республики осадки, преимущественно снег. Местами ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, на юге пыльная буря", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, шквал, усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду, возможен град. В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Павлодарской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ночью на большей части, днем местами усиление ветра до 15-20, ночью порывы до 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами возможен град. В Кызылординской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами возможен град.

Также в Северо-Казахстанской, ночью Акмолинской, днем Костанайской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской, утром Акмолинской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области утром местами гололед.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части гроза, возможен град.

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