Система Orphus

Дожди ожидаются в среду на большей части территории Казахстана, на севере и в центре - снег

01.05.2019, 08:59 13555
Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - 1 мая на большей части территории Казахстана ожидаются дожди, на севере и в центре - снег, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются дожди, на севере, в центре и востоке республики осадки, преимущественно снег. Местами ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, на юге пыльная буря", - сообщает "Казгидромет".

 
По прогнозу, сегодня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, шквал, усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду, возможен град. В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Павлодарской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ночью на большей части, днем местами усиление ветра до 15-20, ночью порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами возможен град. В Кызылординской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами возможен град. 
 
Также в Северо-Казахстанской, ночью Акмолинской, днем Костанайской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской, утром Акмолинской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области утром местами гололед. 
 
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части гроза, возможен град. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая