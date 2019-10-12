На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 11 октября 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов будет наблюдаться неустойчивый характер погоды: местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе ночью осадки (дождь, мокрый снег), возможен град. Лишь на западе, юго-западе и юге сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, ночью на северо-западе гололед, днем на юго-западе и юге шквал, пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидаются ветер 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, местами гроза, туман, возможен град.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Павлодарской, утром и днем в Акмолинской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей.

В Жамбылской, Карагандинской, днем в Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, возможен град.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 18 метров в секунду, ночью и утром слабый гололед.

В Атырауской, Актюбинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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