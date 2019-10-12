В Мангистауской области прошел международный конгресс деятелей литературы и искусства

Актау. 11 октября. Kazakhstan Today - Международный конгресс деятелей литературы и искусства, посвященный 80-летию народного писателя, государственного и общественного деятеля Республики Казахстан А. Кекильбаева, состоялся 11 октября в Доме дружбы города Актау, передает Kazakhstan Today.

Модератором мероприятия выступил депутат мажилиса парламента РК Сауытбек Абдрахманов.

Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев, выступивший одним из первых, отметил, что современным исследователям необходимо общими усилиями приступить к изучению секретов вселенской системы мышления, безграничной образованности и феноменальной памяти А. Кекилбаева.

Пытаясь изучить мастерство и глубину мыслей Шекспира, 15 тысяч человек во всем мире, а в некоторых источниках говорится и о 25 тысячах, на разных языках выполнили исследования. В их рядах оказались и психологи, и врачи, и политики, и историки, и художники, и путешественники, и музыканты, и геологи, и агрономы, и даже ветеринары и стоматологи. Для того чтобы создать полноценную лингвистическо-географическую, а также психологическую карту, необходимы подобные исследовательские работы. Дар А. Кекильбаева нельзя измерять только филологическими мерками. Он был человеком, подобным целому мировому университету. Такие таланты встречаются в человеческой истории очень редко", - заключил Б. Сапарбаев.

Затем общественные деятели, журналисты и писатели зачитали доклады на тему: "А. Кекильбаев и современная казахская литература".

"Человек - существо не только рациональное, но и эмоциональное. Малая родина - это место, где ты родился и вырос, а порой и прожил всю жизнь. Там горы, реки, рассказы и мифы об их возникновении, имена людей, оставшихся в памяти народа. Можно продолжить перечисление. Все это важно. Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям - это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов. На протяжении столетий наши предки защищали конкретные места и районы, сохранив для нас миллионы квадратных километров благодатной земли. Они сохранили будущее", - писал в своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания духовное возрождение" Первый Президент Республики Казахстан, Лидер Нации Нурсултан Назарбаев.

Действительно, для каждого человека место, где он родился, имеет большую ценность. Ведь именно о своей малой родине чаще всего пишут авторы в своих произведениях. Это четко прослеживается и в творчестве Абиша Кекильбаева.

Свой творческий путь Кекильбаев начал в 60-х годах ХХ века. Он внес значительный вклад в казахскую духовность, литературу и культуру. Уже во время Независимого Казахстана богатое литературное наследие выдающегося государственного и общественного деятеля, академика и писателя вошло в золотой фонд казахской литературы.

Обсуждая путь Кекильбаева, собравшиеся подчеркнули: для расширения золотого фонда Казахстана целесообразно изучать творчество молодых и талантливых поэтов и писателей, раскрыть их идейно-художественную сущность, использовать их материалы для воспитания подрастающего поколения. Это поможет определить их место в мировой литературе и роль духовно-культурного воспитания нашего народа.

Для того чтобы жители планеты познакомились с уникальным талантом всемирно известного писателя, литературное наследие Абиша Кекильбаева было переведено на многие языки мира. Сегодня труды Кекильбаева исследовали и до сих пор изучают ученые. Для общественности важно знать анализ художественного стиля автора, характер его героев, концептуальность сюжетной линии.

Акимат Мангистауской области и Каспийский государственный технологический университет имени Ш. Есенова организовал Международный конгресс деятелей литературы и искусства в честь Кекильбаева. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, а также специалисты в области литературоведения, лингвистики, истории, философии, педагогики, психология, социологии и политологии.

В рамках Конгресса было проведено несколько мероприятий. Пленарное заседание и работа 5 секций: "Феномен А. Кекильбаева в мировом литературном пространстве", "Знание языка в творчестве А. Кекильбаева", "Политическая и социальная работа А. Кекильбаева в контексте Независимости", "А. Кекильбаев и вопросы казахской истории", "Концепция человека и мироздания в познании А. Кекильбаева".

Целью пленарного заседания явилось изучение творчества А. Кекильбаева в мире художественного пространства и его влияния на духовное развитие человечества.

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