Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, 8 января в Мангистауской области ожидается юго-восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду, сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

8-9 января в Туркестанской области местами ожидается туман.

Ночью в Карагандинской области местами ожидается сильный мороз, -37 градусов.

В Жамбылской области местами ожидается туман.

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет под влиянием отрога северного антициклона и сохранится морозная погода без осадков. Лишь на северо-западе, западе, юго-востоке и ночью на юге республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед, низовая метель", - сообщили синоптики.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами гололед.

Ночью в Алматинской и Карагандинской областях местами сохранится сильный мороз.

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