В Шымкенте и четырех областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 7 мая в Костанайской области местами ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью 7 мая в Акмолинской области ожидаются местами заморозки 2 градуса.

7 мая в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 7 мая ожидается гроза.

7 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью местами заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

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