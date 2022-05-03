Опровержение ранее опубликованной информации

АЛМАТЫ. 2 МАЯ - 20 апреля 2022 года в 13:39 на сайте ИА "Kazakhstan Today" была размещена статья под названием: "Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность", подготовленная на основе поступившего в редакцию по электронной почте пресс-релиза Комитета по защите прав потребителей:

Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Комитет по защите прав потребителей стали поступать обращения от общественности, которая обеспокоена попытками представителей бизнеса ущемить права потребителей. Речь идет о включении электронных устройств и бытовой техники в категорию технически сложных устройств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ряд бизнесменов, в частности компания SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA, предлагают внести поправку в закон "О защите прав потребителей" с целью признать бытовые и электронные изделия технически сложным товаром, не подлежащим обмену и возврату, не иначе, как при определении существенного недостатка", - сообщается в пресс-релизе комитета.

В нем уточняется, что комитет по данному вопросу выступил против, поскольку подобная законодательная корректива лишит людей права не только на качественную продукцию, но и на обмен/возврат некачественного товара.

Практика свидетельствует, что в РК часто ввозится ассортимент далеко не лучшего качества. Поэтому, купив бракованный товар, потребитель останется без права возврата, если не докажет, что недостаток является существенным", - подчеркнули в комитете.

Там также добавили, что экспертизу продукции проводят сервисные центры, аффилированные с магазинами бытовых товаров. И велики риски того, что сервисные центры будут выдавать заключение о несущественном дефекте.

Независимая специальная экспертиза по бытовой технике в Казахстане отсутствует. Таким образом, доказать существенный недостаток вряд ли удастся. Как следствие - покупатель на протяжении всего гарантийного срока будет вынужден постоянно ремонтировать бракованный товар за свой счет", - пояснили в ведомстве".

Вышеуказанная информация также была опубликована на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей в разделе новостей, однако впоследствии была удалена без какого-либо извещения информационного агентства.

Более того, компанией ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA" ("САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ") в распоряжение редакции были представлены доводы, опровергающие размещенные сведения. В частности, ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA" сообщает: "…Компания никогда не выступала за поправки в закон с целью признать бытовые и электронные изделия технически сложным товаром, не подлежащим обмену и возврату, не иначе, как при определении существенного недостатка. Напротив, основной посыл предлагаемых поправок был направлен на защиту прав потребителей, с одной стороны, и защиты прав продавцов от так называемого потребительского экстремизма, с другой стороны".

В связи с чем есть основания полагать, что размещенная ранее информация не соответствует действительности.