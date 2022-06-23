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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

22.06.2022, 21:19 18611
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 июня ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на западе, севере области 15-20 метров в секунду. 
 
23 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе области пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на западе и востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Днем в центре и на востоке области ожидается сильная жара - 36 градусов. 
 
23 июня на севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 40 градусов. 
 
Днем 23 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 42 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
23 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
Днем 23 июня на севере Актюбинской области ожидается гроза. 23 июня ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 18 метров в секунду. 
 
Днем 23 июня на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге, юго-востоке области ожидается сильная жара - 36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
23 июня на западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - до 39 градусов.
 
23 июня на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 37 градусов.
 
23 июня на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 38 градусов.
 
23 июня ночью на севере Павлодарской области, днем на большей части области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
23 июня днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на севере, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем 23-25 июня на большей части области сохраняется сильная жара - 37 градусов. 
 

новости по теме

В Минпросвещения прокомментировали задолженность учителям в 30 млрд тенге

23.06.2022, 09:19 7211
В Минпросвещения прокомментировали задолженность учителям в 30 млрд тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В ходе анализа Министерством просвещения Республики Казахстан зафиксировано несвоевременное перечисление учителям в ряде регионов 28 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отпускные и заработная плата выплачиваются из местных бюджетов (акиматов). При этом в ходе анализа министерством зафиксировано несвоевременное перечисление в ряде регионов 28 млрд тенге, которое связано не с отсутствием средств, а с вопросами передвижек и процедур на местном уровне", - сказал вице-министра просвещения РК Гани Бейсембаев. 

 
По его словам, эти вопросы полностью находятся в компетенции управлений образования акиматов.
 

Поэтому просим ответственно подходить к таким заявлениям и учитывать, в ведении каких госорганов находятся те или иные вопросы", - заявил он.

 
Вице-министр заверил, что вопрос находится на контроле министерства. Региональные департаменты по обеспечению качества в образовании будут и дальше вести ежемесячный контроль за своевременностью выплаты заработной платы работникам сферы образования.
 
Всего с начала июня, по его словам, акиматами педагогам своевременно перечислены отпускные на сумму в 246 миллиардов тенге. 
 

В большинстве регионов отпускные учителям выплачены полностью", - резюмировал Бейсембаев.


Напомним, депутат мажилиса в ходе заседания палаты сообщила, что долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге.
 

Лаура Мырзагали уволена с поста замруководителя управздрава Алматы

23.06.2022, 09:02 7696
Лаура Мырзагали уволена с поста замруководителя управздрава Алматы
АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали уволили с государственной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На основании решения совета по этике города Алматы заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Алматы Лаура Мырзагали привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий государственную службу (с запретом на поступление на государственную службу в течение трех лет), и в настоящее время она уволена с государственной службы", - приводит сообщение акимата Алматы телеканал КТК.


Напомним, о факте вымогательства стало известно в апреле этого года. В Сети распространилось видео, где Лаура Мырзагали на повышенных тонах разговаривает со своей сотрудницей и требует отдать ей премиальные деньги. После обнародования видео в отношении чиновницы началась служебная проверка.  После проведения проверки члены совета по этике департамента Агентства по делам госслужбы рекомендовали уволить Мырзагали с занимаемой должности.

20 июня Нариман Табынбаев освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Алматы.
 

Синоптики прогнозируют неостойчивую погоду в Казахстане в четверг

23.06.2022, 08:37 8311
Синоптики прогнозируют неостойчивую погоду в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны - сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, град, шквал, на юго-западе, днем на юго-востоке - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, пыльная буря. 

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, сутки на юге области усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем усиление ветра порывы до 15-20 метров в секунду. 

Днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

Днем в центре, на востоке Алматинской, на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара. Днем на востоке Атырауской области, на юге Актюбинской, Карагандинской областей ожидается очень сильная жара", - говорится в сообщении.

 
На большей части Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей, на юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

В Караганде школьники получили аттестаты с ошибкой в названии области

22.06.2022, 20:44 19531
В Караганде школьники получили аттестаты с ошибкой в названии области
Фото: instagram.com/patriotkaragandy
КАРАГАНДА. 22 ИЮНЯ - Аттестаты с ошибкой в названии Карагандинской области получили выпускники 25-й школы в Караганде. Вместо "Карагандинская" написано "КараганАдинская", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь документы официально признаны испорченными, сообщает "Патриот Караганды".
 
Как сообщили в отделе образования Караганды, вина администрации школы налицо, поскольку там должны были проверить содержание аттестатов.
 

Аттестаты будут отозваны и переделаны. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в отделе образования.

 

В Алматы внесут изменения в схемы движения некоторых маршрутов

22.06.2022, 18:52 22026
АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - В Алматы связи со строительно-монтажными работами и перекрытием проезжей части временно изменятся схемы маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщат ТОО "Транспортный холдинг Алматы", в связи со строительно-монтажными работами на тепловых сетях на ул. Кожабекова и перекрытием проезжей части с 25 июня по 10 августа временно изменятся схемы маршрутов: 
 
№ 81 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - конечный пункт "ТРЦ "Mega Alma-Ata-2". В северном направлении - конечный пункт "ТРЦ "Mega Alma-Ata-2" - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме; 
 
№ 98 - в северном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме; 
 
№ 30 - в южном направлении - пр. Гагарина- ул. Березовского - ул. Розыбакиева - далее по схеме; 
 
№ 31 - в южном направлении - пр. Гагарина - ул. Березовского - ул. Розыбакиева - далее по схеме; 
 
троллейбус № 1 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - ул. Кожабекова - конечный пункт "ул. Кожабекова". В северном направлении - конечный пункт "ул. Кожабекова" - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме. 
 
Напомни, в связи с проведением ремонта дорог с 23 июня по 8 июля будет полностью перекрыто движение на мосту по улице Жаяу Муса, соединяющей проспект Рыскулова с улицей Туркестан. Также будут внесены изменения в схемы движения ряда маршрутов.
 

В Алматы временно перекроют мост на улице Жаяу Муса

22.06.2022, 18:12 22936
АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - В связи с проведением ремонта дорог с 23 июня по 8 июля будет полностью перекрыто движение на мосту по улице Жаяу Муса, соединяющей проспект Рыскулова с улицей Туркестан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что также будут внесены изменения в схемы движения следующих маршрутов:
 
№ 69 - в восточном направлении - Кульджинский тракт - ул. Бухтарминская - разворот - Кульджинский тракт - ул. Тараз - ул. Жаяу Муса - конечный пункт "Мкр. Кайрат-Юг". В западном направлении - конечный пункт "Мкр. Кайрат-Юг" - ул. Жаяу Муса - ул. Тараз - Кульджинский тракт - далее по схеме;
 
№ 137 - в восточном направлении - пр. Рыскулова - Кульджинский тракт - ул. Бухтарминская - разворот - Кульджинский тракт - Рынок "Жетысу". В западном направлении - Рынок "Жетысу" - Кульджинский тракт - пр. Рыскулова - далее по схеме.
 
Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
 

Свыше 140 тысяч гектаров пастбищ возвращены партией AMANAT в госсобственность

22.06.2022, 16:40 24346
Свыше 140 тысяч гектаров пастбищ возвращены партией AMANAT в госсобственность
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Созданная при партии AMANAT комиссия "Жер аманаты" активно занимается вопросом возврата в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

За последние несколько месяцев усилиями комиссии в государственную собственность было возвращено свыше 140 тысяч гектаров пастбищных земель в Карагандинской, Жамбылской и Туркестанской областях", - проинформировали в пресс-службе партии AMANAT. 

 
По словам депутата мажилиса Айдоса Сарыма, земельный вопрос определяет уровень справедливости в обществе.
 

В районах действуют олигополии, которые не позволяют людям пасти скот, заниматься сельским агробизнесом. Местные олигархи набрали огромное количество земель и ведут себя как собака на сене. Сегодня общество ждет не просто разговоров, а конкретных результатов. Мы хотим, чтобы Министерство сельского хозяйства стало более активным и выдавало предписания местным исполнительным органам, чтобы правоохранительные органы заводили дела в отношении акимов, не принимающих законных мер", - сказал Айдос Сарым. 

 
Кроме того, общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін" Мурат Абенов подчеркнул, что отсутствие пастбищных земель на селе вынуждает сельскую молодежь мигрировать в города и заниматься подручным трудом.
 

Мы должны способствовать принятию системных мер. Понятно, что есть коррупционная составляющая, но есть и общественная позиция, которую партия AMANAT продвигает", - сказал он. 

 
В пресс-службе отметили, что в состав земельной комиссии также вошли депутаты мажилиса, члены AMANAT Жанарбек Ашимжан, Кайнар Абасов, Артур Платонов, представители Генеральной прокуратуры, Министерства сельского хозяйства, независимые эксперты, общественные деятели и блогеры Бакытжан Базарбек, Марат Башимов, Кирилл Павлов, Галым Байтук, Марат Шибутов, Максат Толыкбай и др.
 
Также в партии напомнили, что буквально на прошлой неделе благодаря партии AMANAT более 80 тысяч гектаров пастбищных земель стали доступны для жителей Нуринского района Карагандинской области.
 
Подчеркивается, что пастбища для личных подсобных хозяйств были предоставлены в рамках меморандума между сельхозтоваропроизводителями, акимами сел и местным сообществом. Для системного решения вопроса партия намерена добиваться внесения изменений в действующее законодательство.
 

В частности, следует передать бюджетную программу по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ с областного уровня на уровень акимов сельских округов, актуализировать нормы нагрузки на общую площадь пастбищ с учетом маточного поголовья, запретить предоставление пастбищ сельхозтоваропроизводителям в радиусе 5 километров от границы населенного пункта и другое", - добавили в пресс-службе.

 

Жители Бишкека выложили инсталляцию из 3,5 тысячи свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

22.06.2022, 15:44 22311
Жители Бишкека выложили инсталляцию из 3,5 тысячи свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне
Фото: Depositphotos
БИШКЕК. 22 ИЮНЯ - Международная акция "Свеча памяти" прошла в Кыргызстане. Бишкекцы массово зажгли свечи, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В парке Победы в Бишкеке из 3,5 тысячи свечей была выложена огненная инсталляция: разорванное блокадное кольцо, девочка с куском хлеба, поезд, доставивший в страну жителей блокадного Ленинграда, и надпись "Спасибо, Кыргызстан!" - сообщает агентство Sputnik

 
3,5 тысячи свечей - напоминание о 3,5 тысячи детей Ленинграда, чьи жизни были спасены в Кыргызстане.

 

Вспомнить и отдать дань памяти погибшим пришли горожане, школьники, блокадники Ленинграда, ветераны ВОВ. Мемориальные мероприятия также прошли в Оше, Джалал-Абаде, Канте, Чолпон-Ате и других населенных пунктах", - пишет агентство. 

 
Организаторы мероприятия: общественный фонд "Волонтеры Победы", акимат Октябрьского района Бишкека, посольство России в Кыргызстане и Россотрудничество.

Напомним, 81 год назад началась Великая Отечественная война. 

Рейхсканцлер Адольф Гитлер 22 июня 1941 года в своем выступлении перед немецким народом объяснил, что нападение обусловлено стремлением защитить страну от угрозы, исходящей от СССР.
 

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