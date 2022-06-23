Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 июня ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

23 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе области пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на западе и востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Днем в центре и на востоке области ожидается сильная жара - 36 градусов.

23 июня на севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 40 градусов.

Днем 23 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 42 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный, в горных районах 15-20 метров в секунду.

Днем 23 июня на севере Актюбинской области ожидается гроза. 23 июня ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 18 метров в секунду.

Днем 23 июня на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге, юго-востоке области ожидается сильная жара - 36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 июня на западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - до 39 градусов.

23 июня на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 37 градусов.

23 июня на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 38 градусов.

23 июня ночью на севере Павлодарской области, днем на большей части области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

23 июня днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на севере, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем 23-25 июня на большей части области сохраняется сильная жара - 37 градусов.