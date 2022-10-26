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Минобороны РК подписало соглашение с вузами страны

25.10.2022, 19:37 8461
Минобороны РК подписало соглашение с вузами страны
Фото: МО РК
Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы во Дворце Республики состоялась встреча министра обороны Руслана Жаксылыкова с ректорами высших учебных заведений, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
 
Руководитель оборонного ведомства поздравил присутствующих с национальным праздником - Днем Республики.
 
Он подчеркнул важность принятия Декларации о государственном суверенитете, провозгласившей создание демократического социального правового государства, независимое развитие, неделимость и неприкосновенность его территории.
 
Свой вклад в укрепление государственности, в военно-патриотическое воспитание молодежи вносят Вооруженные силы и образовательные учреждения. Совместный проект Министерства обороны и вузов страны по предоставлению возможности получения бесплатного высшего образования военнослужащим, отслужившим положенный срок, будет также способствовать повышению престижа воинской службы.
 

Подписанные соглашения один из механизмов социализации военнослужащих после армии. Во-первых, в вузы придут те, кто проявил себя на службе с лучшей стороны, прошел тщательный отбор. Во-вторых, в учебных заведениях появятся молодые люди, получившие закалку в армии. Сильные, выносливые, дисциплинированные ребята станут для студентов примером мужества и самостоятельности в построении личной карьеры", - отметил преимущества руководитель оборонного ведомства Руслан Жаксылыков.

 
В соглашении, которое подписали руководители более пятидесяти вузов, определены направления сотрудничества, а также количество ежегодно выделяемых мест для получения бесплатного образования лицам, отслужившим срочную воинскую службу.
 
Договоренности начнут действовать с 2023 года. Предоставление образовательных льгот отслужившим гражданам повысит мотивацию к воинской службе.
 
Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным Центральным ансамблем Министерства обороны Республики Казахстан. В нем приняли участие аким города Алматы Ерболат Досаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
 

новости по теме

Генпрокуратура РК озвучила позицию по Малому Талдыколю

25.10.2022, 19:30 9046
Генпрокуратура РК озвучила позицию по Малому Талдыколю
Фото: Depositphotos
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан озвучила позицию по группе озер Малый Талдыколь в Астане.
 

11 июля 2022 года решением специализированного межрайонного административного суда столицы удовлетворены требования ОО "Коалиция корпоративных юристов "Aqiqat" в части признания незаконным бездействие столичного акимата, выразившееся в неустановлении водоохранных зон и полос Озер. Этим же решением суд обязал местный исполнительный орган утвердить в трехмесячный срок водоохранные зоны и полосы Озер (№№ 6, 7, 9) и отменить постановление акимата города Астаны от 23 декабря 2020 года "О переводе земель водного фонда в категорию земель населенного пункта", - сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Тимур Ташимбаев в своем ответе на депутатский запрос.

 
По его словам, на сегодня решение суда не вступило в законную силу, поскольку оно обжаловано и находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.
 

Согласно статье 1 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должностными или иными лицами. Оценка действиям столичного акимата будет дана судом. Кроме того, в ходе судебных разбирательств установлено, что акиматом города Астаны допущены нарушения норм Земельного кодекса (статья 43 пункты 1-2 ) - участки близ Озер предоставлены до перевода этих территорий в категорию населенных пунктов", - проинформировал Тимур Ташимбаев.

 
В этой связи СМАС вынесены частные определения в адрес комитетов по водным ресурсам (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов), по управлению земельными ресурсами (Министерство сельского хозяйства) и акима города Астаны.
 
Также на основании частных определений суда уполномоченными органами проведена разъяснительная работа по недопущению впредь нарушений земельного и водного законодательства.
 
Кроме того, обозначенная проблема находится на контроле Комитета по управлению земельными ресурсами и после завершения судебных разбирательств будет рассмотрен вопрос реагирования на сложившуюся ситуацию.
 

Между тем, учитывая вышеизложенные факты, прокуратурой города Астаны 20 октября 2022 года в столичный акимат направлено письмо об урегулировании вопросов строительства вокруг Озер", - добавил он.

 
Ранее сообщалось, что на Малом Талдыколе собираются провести дноуглубительные работы, которые, по информации столичного акимата, позволят не допустить высыхания водного объекта. Минэкологии опровергло заявление акимата о "чрезвычайном" загрязнении озера Малый Талдыколь.
 
Жители столичного ЖК "City Lake" записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.
 

В Актау двое задержаны за постановочный фейк со стрельбой

25.10.2022, 17:55 11146
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети появилось видео, где мужчина стреляет в другого мужчину из ружья. В описании сообщается, что инцидент произошел в Актау.
 
В МВД прокомментировали данное видео.
 

Установлено, что данное видео не соответствует действительности и является постановочным. Действиям мужчин, создавшим и опубликовавшим посредством сетей коммуникаций данный фейк, будет дана соответствующая правовая оценка. Все лица установлены и доставлены в полицию", - отметили в ведомстве.

 

Теплоснабжение в Риддере обещают восстановить до конца дня

25.10.2022, 14:50 15781
Теплоснабжение в Риддере обещают восстановить до конца дня
Фото: Yaroslav Litun / Getty Images
Риддер. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Риддера Дмитрий Горьковой в видеообращении к жителям города сообщил о ситуации на ТЭЦ и пообещал, что ситуация с теплоснабжением решится в течение дня.
 
По его словам, на теплостанцию доставили новую партию мазута в количестве 190 тонн.
 

На сегодняшний день все три котла работают в полном штатном режиме. Сейчас производится запуск, прогрев четвертого резервного котла высокого давления. Для восстановления всей отопительной системы, а также подачи горячего водоснабжения необходимо определенное время. Прошу соблюдать спокойствие, сдержанность и проявить терпение. Сегодня в течение дня вся отопительная система и горячее водоснабжение будут восстановлены", - сказал глава города.

 
Он также добавил, что в городе работает оперативный штаб, куда жители могут обратиться по вопросам теплоснабжения. Каждый вопрос будет рассмотрен индивидуально.
 
Напомним, из-за аварии на ТЭЦ жители Риддера остались без тепла. Руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута, он оказался смешанным с водой, в результате произошла временная остановка котлов теплостанции. Прокуратура области начала расследование по факту халатности.
 

В Уральске женщина с малолетними детьми была вынуждена ночевать на остановке

25.10.2022, 11:55 19266
Уральск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Маму с детьми на автобусной остановке в районе мясокомбината заметил участковый во время обхода.
 
В ту ночь на улице была минусовая температура, сообщает портал "Мой город".
 
Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, женщине некуда было идти и она ночевала с детьми на остановке. После выяснения обстоятельств всех доставили в управление полиции, а позже двоих близнецов четырех лет отправили в центр поддержки детей, 11-месячного мальчика поместили в больницу.
 

Там его полностью обследуют, а матери помогут с трудоустройством", - сообщили в полиции.

 
Подчеркивается, что женщина не употребляет алкоголь. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние малыша удовлетворительное.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

25.10.2022, 08:28 23116
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 октября, в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки, туман, гололед.
 
Отрог западного антициклона все еще сохраняет свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается погода без осадков.
 

Западные, северо-западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), в горных районах юга РК днем сильные осадки (дождь, мокрый снег), усилится ветер, на северо-западе - гололед", - информирует РГП "Казгидромет".

 
В восточных, юго-восточных регионах страны ночью и утром ожидается туман.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

24.10.2022, 20:22 32111
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Жетысуской, Туркестанской и Костанайской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 октября ночью и утром на западе, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
 
25 октября ночью и утром на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
25 октября на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 октября в Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 25 октября в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17-22 метра в секунду.
 
Во второй половине дня 25 октября в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 25 октября в Костанайской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду.
 

Пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов

23.10.2022, 18:40 59221
Пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов
Фото: pexels.com
Костанай. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил пострадавшим от сентябрьских пожаров жителям Аулиекского района ключи от новых домов.
 
Новый микрорайон, который построили по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, назвали Бирлик, сообщает издание "Наша газета".
 

Что мы увидели, нам понравилось. Последние два месяца мы арендовали дом. Его нам оплатил акимат. Они нас и продуктами, и вещами обеспечили. Слухам, что здесь почва солончак, мы не верим, по крайней мере пока сами не увидим", - отметила одна из новоселов.

 
По словам акима Костанайской области, до конца осени вдоль трассы от поселка Аманкарагай будет завершена посадка саженцев сосны и березы. За счет спонсоров будет построен питомник для выращивания посадочного материала на базе Семиозерного лесхоза. Работы по восстановлению лесов будут продолжаться.
 
Отмечается, что заселиться и жить в домах пока невозможно - нет мебели, нет посуды, телевизоров, кроватей. В залах лежит только подарочный ковер и набор подушек.
 
Напомним, на заседании правительства в период локализации пожаров в области потерявшим жилье от природных бедствий пообещали построить новые дома.
 

Некролог Махраковой Ирине Робертовне

23.10.2022, 16:45 56961
Некролог Махраковой Ирине Робертовне
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today с прискорбием сообщает о невосполнимой потере - на 69-м году ушла из жизни наша коллега ветеран труда Ирина Робертовна Махракова.
 
Ирина Робертовна родилась 22 февраля 1954 года в уезде Кульджа Китайской Народной Республики.
 
Отец - Гефлингер Роберт Альфредович работал преподавателем физики в школе при Советском посольстве в Китае.
 
Мама - Гефлингер Таисия Ивановна также занималась преподавательской деятельностью в школе при Советском посольстве.
 
В 1955 году семья переехала в Алма-Ату.
 
Ирина Робертовна, следуя по стопам родителей, в 1973 году поступила в Алма-Атинский женский педагогический институт на специальность "учитель русского языка и литературы". В 1977 году по распределению попала в поселок Талдыкурганской области, где начала свою трудовую деятельность преподавателем. В 1978 году с семьей переехала в Алма-Ату и также продолжила преподавательскую деятельность в школах № 127, БЭСТ (частная школа).
 
У Ирина Робертовны двое детей - дочери Махракова Елена (38 лет) и Махракова Наталия (35 лет) и трое внуков.
 
Ирина Робертовна была одним из авторов казахстанских учебников по русскому языку и литературе начала и середины 90-х годов, была автором методических пособий.
 
Находясь на пенсии, она работала в информационном агентстве Kazakhstan Today. Была корректором самого высокого уровня и осталась в памяти знавших ее сотрудников агентства невероятно добрым, отзывчивым и внимательным в работе и общении человеком.
 
Ирина Робертовна все свободное время заботилась о своей семье, занималась воспитанием внуков.
 
Мы навсегда запомним ее как человека с безупречными нравственными и моральными качествами и настоящего профессионала своего дела.
 
Редакция Kazakhstan Today выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким.
 

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