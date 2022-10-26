Минобороны РК подписало соглашение с вузами страны

Фото: МО РК
Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы во Дворце Республики состоялась встреча министра обороны Руслана Жаксылыкова с ректорами высших учебных заведений, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
Руководитель оборонного ведомства поздравил присутствующих с национальным праздником - Днем Республики.
Он подчеркнул важность принятия Декларации о государственном суверенитете, провозгласившей создание демократического социального правового государства, независимое развитие, неделимость и неприкосновенность его территории.
Свой вклад в укрепление государственности, в военно-патриотическое воспитание молодежи вносят Вооруженные силы и образовательные учреждения. Совместный проект Министерства обороны и вузов страны по предоставлению возможности получения бесплатного высшего образования военнослужащим, отслужившим положенный срок, будет также способствовать повышению престижа воинской службы.
Подписанные соглашения один из механизмов социализации военнослужащих после армии. Во-первых, в вузы придут те, кто проявил себя на службе с лучшей стороны, прошел тщательный отбор. Во-вторых, в учебных заведениях появятся молодые люди, получившие закалку в армии. Сильные, выносливые, дисциплинированные ребята станут для студентов примером мужества и самостоятельности в построении личной карьеры", - отметил преимущества руководитель оборонного ведомства Руслан Жаксылыков.
В соглашении, которое подписали руководители более пятидесяти вузов, определены направления сотрудничества, а также количество ежегодно выделяемых мест для получения бесплатного образования лицам, отслужившим срочную воинскую службу.
Договоренности начнут действовать с 2023 года. Предоставление образовательных льгот отслужившим гражданам повысит мотивацию к воинской службе.
Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным Центральным ансамблем Министерства обороны Республики Казахстан. В нем приняли участие аким города Алматы Ерболат Досаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.