Аким Алматы поручил расширить пешеходную зону улицы Желтоксан

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
30 октября 2017
  • 18
  • :
  • 45
Все области
20º Пасмурно
днем 20º    ночью 16º
17:00
.
Aнонс

Аким Алматы поручил расширить пешеходную зону улицы Желтоксан30.10.2017
Общество  15:10

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил расширить пешеходную зону улицы Желтоксан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима, Байбек проинспектировал ход благоустройства дворов, инженерной и транспортной инфраструктуры города,

"В рамках рабочего объезда глава мегаполиса поручил расширить пешеходную зону с западной стороны улицы Желтоксан ниже Сатпаева. Данная мера продиктована необходимостью упорядочить парковку автомобилей и создать более комфортные условия для больших пешеходных потоков на данном участке", - отметили в акимате.

В пресс-службе уточнили, что в этом году в городе ведется благоустройство 472 дворовых площадок. Во всех районах города устанавливаются детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы. При строительстве применяются сертифицированные и травмобезопасные малые архитектурные формы.

Только в Бостандыкском районе ведется благоустройство 60 дворов, которые асфальтируются, покрываются резиновым и брусчатым материалом. Также устанавливаются скамейки, урны, освещение, внутридворовые спортивные и детские площадки.

"Стоит отметить, что в прошлом году в городе было благоустроено 290 дворов. Работа по обустройству дворовых площадок, направленная на социализацию и популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения будет продолжена и в следующем году", - пообещали в акимате.
Просмотров: 1866
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
30.10.2017   16:12
В Восточном Казахстане введены ограничения на движение автотранспорта с прицепами
30.10.2017   15:44
В Астане больной шизофренией несколько лет управлял автомобилем
30.10.2017   15:21
В Алматинской области подросток сбежал из дома, чтобы бомжевать и попрошайничать
30.10.2017   15:10
Аким Алматы поручил расширить пешеходную зону улицы Желтоксан
30.10.2017   12:51
Таможенное управление предупреждает о неофициальных продажах новых продуктов IPhone в Казахстане
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today