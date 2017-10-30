Аким Алматы поручил расширить пешеходную зону улицы Желтоксан

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил расширить пешеходную зону улицы Желтоксан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима, Байбек проинспектировал ход благоустройства дворов, инженерной и транспортной инфраструктуры города,

"В рамках рабочего объезда глава мегаполиса поручил расширить пешеходную зону с западной стороны улицы Желтоксан ниже Сатпаева. Данная мера продиктована необходимостью упорядочить парковку автомобилей и создать более комфортные условия для больших пешеходных потоков на данном участке", - отметили в акимате.

В пресс-службе уточнили, что в этом году в городе ведется благоустройство 472 дворовых площадок. Во всех районах города устанавливаются детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы. При строительстве применяются сертифицированные и травмобезопасные малые архитектурные формы.

Только в Бостандыкском районе ведется благоустройство 60 дворов, которые асфальтируются, покрываются резиновым и брусчатым материалом. Также устанавливаются скамейки, урны, освещение, внутридворовые спортивные и детские площадки.

"Стоит отметить, что в прошлом году в городе было благоустроено 290 дворов. Работа по обустройству дворовых площадок, направленная на социализацию и популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения будет продолжена и в следующем году", - пообещали в акимате.

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